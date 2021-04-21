أبل تطلق new imac وأي باد برو ipad pro 2021 | سعر ومواصفات

أعلنت شركة أبل عن new imac 2021 وعن أي باد برو ipad pro 2021 خلال مؤتمرها الثاني من الربع الثاني في هذا العام، كما أعلنت عن أجهزة AirTags للتبع الجديد كليًا كما سنتعرف، وليس هذا فقط بل ولأول مرة تم الإعلان عن تلفاز بدقة 4k تحت اسم apple Tv، وفي السطور القادم سنتعرف على تفاصيل المواصفات الجديدة لهذه الأجهزة وأسعارها المتوقعة في السعودية وأيضًا موعد توافرها في الأسواق.

أبل تطلق new imac وأي باد برو ipad pro 2021

تم الإعلان عن الأجهزة الجديدة خلال مؤتمر أبل الربع سنوي يعتبر المؤتمر الثاني مخصص لأجهزة أي باد برو أو أي ماك new imac على وجه التحديد وبعض الأجهزة الأخرى المثيرة للاهتمام.

وتم عقد أول مؤتمر في بداية العام الجاري وتم فيه الإعلان عن ipone 12 وستعقد أبل خلال العام مؤتمرين آخرين هذا العام.

ولكن ماهي أهمية متابعة المؤتمرات لك كمستهلك؟

تنبع أهمية مؤتمرات أبل من نقطتين هامتين هما كالتالي:

الأولى طبعًا هي معرفة الأجهزة الجديدة مثل new imac 2021 وأي باد برو ipad pro 2021 وغيرها قبل تواجدها في الأسواق بفترة لذلك يمكنك اتخاذ قرار شراء صحيح إذا كنت تنوي شراء أي جهاز مشابه. الثانية وهي نقطة مهمة لا ينتبه لها كثير من المستخدمين وهي أنه في حالة إصدار جهاز جديد من أبل فإن الأجهزة من إصدارات العام الفائت يقل سعرها في الأسواق بشكل ليس بقليل مما يوفر صفقة رابحة للمشتري.

مواصفات أي باد برو ipad pro 2021

إلى جانب new imac فإنه تم إطلاق أي باد برو إصدار 2021 بمواصفات جديدة تبقى أبل متربعة على عرش أجهزة التابات وتقتل المنافسة تقريبًا.

المواصفات المتغيرة المثيرة للاهتمام في ipad pro 2021 هي: (المعالج – الشاشة – الشبكات – مساحات التخزين).

المعالج المستخدم في أي باد برو هو معالج M1 المستخدم في أجهزة الماك الخاصة بأبل أي أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالأعمال الثقيلة والألعاب وغيرها.

ويتغلب معالج M1 الموجود في ipad على معالج intel المعروفة في أجهزة الكمبيوتر في الأداء في الألعاب وبرامج التصميم مثل الفوتوشوب وبرامج تعديل الفيديو الثقيلة، لذلك يعتبر هذا المعالج نقلة نوعية من أبل في جهازها المحمول!

وهذا المعالج هو الأقوى في الأجهزة اللوحية الموجودة بدون منافسين حتى الآن.

أما عن الشاشة فلأول مرة يصل حجم الشاشة في أجهزة الأيباد إلى 12.9 أنش للإصدار البرو و11 أنش للإصدار العادي.

وجاء أي باد برو ipad pro 2021 بدعم شبكات 5G آخر جيل من Wifi، بالإضافة إلى دعم استخدام ذراع الألعاب الخاص بأجهزة Xbox و Play Station مما يعزز تجربة اللعب على الجهاز بفضل المعالج القوي المتماثل مع new imac وهذه الخاصية.

أما عن مساحات التخزين فالأول مرة يتم إتاحة مساحات كبيرة في أجهزة الأيباد بهذا الشكل حيث تصل أقصى مساحة إلى 2 تيرا ومتاح 128 و256 و512 جيجا بات و1تيرا.

التصميم مثل الإصدار السابق المعالج M1 مساحات التحزين from 128 GB to 2 TB الشاشة 11 ,12.9

موعد إطلاق أي باد برو ipad pro 2021

أعلنت أبل أن موعد إطلاق الأيباد يختلف عن موعد new imac حيث سيتم الإطلاق العالمي للمنتج في النص الثاني من شهر مايو ويتوقع أن يقل سعر أيباد برو 2020 بشكل ملحوظ في الأسواق السعودية مما سيشكل صفقة ممتازة لمن يفكر في الشراء.

يمكنك متابعة أسعار جرير الفترة القادمة.

سعر أي باد 2021:

النسخة البرو سيكون سعرها: 1099 دولار / 4120 ريال سعودي.

النسخة العادية 11 أنش سيكون سعرها: 799 دولار / 3000 ريال سعودي.

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على مؤتمر أبل الأخير والأجهزة التي تم إطلاقها فيه مثل ipad pro و imac.