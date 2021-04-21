الأمم المتحدة ترحب بحكم الإدانة فى قضية مقتل جورج فلويد

جدة - نرمين السيد - رحبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، اليوم الأربعاء، بحكم الإدانة الذى صدر أمس فى الولايات المتحدة، بقضية مقتل الأمريكى من أصول إفريقية، جورج فلويد.





وبحسب "روسيا اليوم"، قالت باشيليت فى بيان بهذا الصدد، إن "أى نتيجة أخرى كانت ستمثل استهزاء بالعدالة". وأضافت باشيليت فى البيان: "مثلما شهدنا والألم يعتصرنا فى الأيام والأسابيع القليلة الماضية، إصلاحات أجهزة الشرطة فى جميع أنحاء الولايات المتحدة لا تزال غير كافية للحيلولة دون قتل المنحدرين من أصول إفريقية". وكانت هيئة المحلفين فى قضية مقتل المواطن الأمريكى من أصول إفريقية جورج فلويد، أمس الثلاثاء، قد وجدت أن الشرطى ديريك شوفين مذنبا بتهمة القتل. وقد أدين ديريك شوفين بارتكاب جريمة القتل العمد من الدرجة الثانية والقتل من الدرجة الثالثة والقتل العمد من الدرجة الثانية فى وفاة جورج فلويد.

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