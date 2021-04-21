بعد تطعيم الملايين.. الصحة العالمية تكشف أسباب زيادة إصابات كورونا فى أمريكا

كشف الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية رغم تطعيم الملايين باللقاح المضاد للفيروس.

وقال الخولي، في مدخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، إنه لم يتم تطعيم الغالبية في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي الشخص يظل معرضا للعدوي بعد تلقي الجرعة الأولي من اللقاح ويجب تلقي الجرعة الثانية حتى يكون في مأمن ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.

وأضاف الخولي استشاري الأوبئة، أنه في بعض الدول ذات نسبة السكان القليلة اللقاح فعال جدا لديهم وحدث انخفاض في الإصابات، لافتا إلى أن نسبة الوقاية التي يوفرها اللقاح تصل لـ 80%.