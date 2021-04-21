كشف الدكتور أمجد الخولي استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية رغم تطعيم الملايين باللقاح المضاد للفيروس.
وقال الخولي، في مدخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة إكسترا نيوز، مساء اليوم الأربعاء، إنه لم يتم تطعيم الغالبية في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي الشخص يظل معرضا للعدوي بعد تلقي الجرعة الأولي من اللقاح ويجب تلقي الجرعة الثانية حتى يكون في مأمن ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
وأضاف الخولي استشاري الأوبئة، أنه في بعض الدول ذات نسبة السكان القليلة اللقاح فعال جدا لديهم وحدث انخفاض في الإصابات، لافتا إلى أن نسبة الوقاية التي يوفرها اللقاح تصل لـ 80%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد تطعيم الملايين.. الصحة العالمية تكشف أسباب زيادة إصابات كورونا فى أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.