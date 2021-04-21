بالخطوات طريقة التسجيل في جدارة عبر منصة مسار والخدمات التي تقدمها

تعمل حكومة المملكة على تطوير جميع الوزارات وتقديم خدماتها إلكترونياً من خلال منصات خدمية لجميع المواطنين للعمل على راحتهم وتيسيرا لهم، وتقديم كل الخدمات من خلال التطبيقات التي تتيح لهم أفضل طريقة لإنهاء إجراءاتهم من خلال الهواتف الذكية، وأصبحت منصة مسار في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بديلًا عن منصة جدارة في وزارة الخدمة المدنية، حيث يتيح التسجيل في مسار العديد من الخدمات التي تفوق ما كانت تتيحه منصة جدارة.

منصة جدارة :

تقدم حكومة المملكة الكثير من الوظائف والإعلان عنها من خلال بعض المنصات الإلكترونية لإتاحة الفرصة للشباب للتقدم لها، بالإضافة إلى اختيار الأنسب لهم والالتحاق بالوظيفة المناسبة لهم من خلال منصة وطنية تتبع وزارة الموارد البشرية، ويتاح التسجيل فيها للمواطنين والمواطنات التقدم لشغل الوظائف العامة والإدارية التي تعلن عنها الجهات الحكومية في المملكة على مدار العام، حيث يجب التسجيل في المنصة لمن يرغب في شغل الوظائف العامة ثم الانتظار لحين صدور إعلان من إحدى الجهات ثم التقدم بطلب.