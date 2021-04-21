بالخطوات طريقة التسجيل في جدارة عبر منصة مسار والخدمات التي تقدمها

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تعمل حكومة المملكة على تطوير جميع الوزارات وتقديم خدماتها إلكترونياً من خلال منصات خدمية لجميع المواطنين للعمل على راحتهم وتيسيرا لهم، وتقديم كل الخدمات من خلال التطبيقات التي تتيح لهم أفضل طريقة لإنهاء إجراءاتهم من خلال الهواتف الذكية، وأصبحت منصة مسار في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بديلًا عن منصة جدارة في وزارة الخدمة المدنية، حيث يتيح التسجيل في مسار العديد من الخدمات التي تفوق ما كانت تتيحه منصة جدارة.منصة جدارة :
تقدم حكومة المملكة الكثير من الوظائف والإعلان عنها من خلال بعض المنصات الإلكترونية لإتاحة الفرصة للشباب للتقدم لها، بالإضافة إلى اختيار الأنسب لهم والالتحاق بالوظيفة المناسبة لهم من خلال منصة وطنية تتبع وزارة الموارد البشرية، ويتاح التسجيل فيها للمواطنين والمواطنات التقدم لشغل الوظائف العامة والإدارية التي تعلن عنها الجهات الحكومية في المملكة على مدار العام، حيث يجب التسجيل في المنصة لمن يرغب في شغل الوظائف العامة ثم الانتظار لحين صدور إعلان من إحدى الجهات ثم التقدم بطلب.
وتعد منصة مسار من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات للجهات الحكومية، حيث يستفاد من ها كلاً من الموظفين والأفراد من خلال إدارة وتطوير الموارد البشرية، مع مراعاة كافة الشروط والضوابط التي وضحتها الوزارة من خلال اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية، ويمكن الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في منصة النفاذ الوطني الموحد للاستفادة من خدمات جدارة للباحثين عن عمل عبر منصة مسار.بالخطوات طريقة التسجيل في جدارة عبر منصة مسار:
يمكن لكل من يرغب في التسجيل في جدارة من خلال اتباع الخطوات التالية نعرضها من خلال هذا المقال لكافة متابعي موقع ثقفني، وهذه الخطوات هي:
- الدخول على موقع منصة مسار الإلكترونية.
- الانتقال إلى تسجيل جديد.
- إدخال رقم الهوية الوطنية .
- إدخال تاريخ الميلاد .
- تحديد جنس المتقدم ذكر/ أنثى.
- إدخال رمز التحقق ثم الضغط على تسجيل دخول.
يجب مراعاة عدة أمور عند التسجيل في مسار من بينها مايلي:
- ضرورة إضافة بيانات الحالة الصحية للمتقدم/ المتقدمة
- وتحديد نوع الإعاقة إن وجدت
- وكذلك يجب إضافة بيانات الاتصال التي يمكن التواصل من خلالها مع المتقدم/ المتقدمة بشكل كامل مع مراعاة صحة ودقة البيانات المدخلة
- علمًا أن تسجيل البريد الإلكتروني الصحيح يرتبط به ارتباطًا كليًّا تحقق تواصل الوزارة مع المتقدم/ المتقدمة لعدة أغراض تتعلق بعملية التوظيف
- بالإضافة إلى إمكانية الحصول على كلمة السر عند نسيان كلمة السر الخاصة
- يتم عند تسجيل رقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني المدخل بطلب التقديم بشكل صحيح إرسال كلمة السر الجديدة على نفس البريد الإلكتروني.
الوسوم
تعمل حكومة المملكة على تطوير جميع الوزارات وتقديم خدماتها إلكترونياً من خلال منصات خدمية لجميع المواطنين للعمل على راحتهم وتيسيرا لهم، وتقديم كل الخدمات من خلال التطبيقات التي تتيح لهم أفضل طريقة لإنهاء إجراءاتهم من خلال الهواتف الذكية، وأصبحت منصة مسار في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بديلًا عن منصة جدارة في وزارة الخدمة المدنية، حيث يتيح التسجيل في مسار العديد من الخدمات التي تفوق ما كانت تتيحه منصة جدارة.منصة جدارة :
تقدم حكومة المملكة الكثير من الوظائف والإعلان عنها من خلال بعض المنصات الإلكترونية لإتاحة الفرصة للشباب للتقدم لها، بالإضافة إلى اختيار الأنسب لهم والالتحاق بالوظيفة المناسبة لهم من خلال منصة وطنية تتبع وزارة الموارد البشرية، ويتاح التسجيل فيها للمواطنين والمواطنات التقدم لشغل الوظائف العامة والإدارية التي تعلن عنها الجهات الحكومية في المملكة على مدار العام، حيث يجب التسجيل في المنصة لمن يرغب في شغل الوظائف العامة ثم الانتظار لحين صدور إعلان من إحدى الجهات ثم التقدم بطلب.
وتعد منصة مسار من أهم المنصات الإلكترونية التي تقدم العديد من الخدمات للجهات الحكومية، حيث يستفاد من ها كلاً من الموظفين والأفراد من خلال إدارة وتطوير الموارد البشرية، مع مراعاة كافة الشروط والضوابط التي وضحتها الوزارة من خلال اللائحة التنفيذية للموارد البشرية الحكومية، ويمكن الدخول عن طريق اسم المستخدم وكلمة المرور المستخدمة في منصة النفاذ الوطني الموحد للاستفادة من خدمات جدارة للباحثين عن عمل عبر منصة مسار.بالخطوات طريقة التسجيل في جدارة عبر منصة مسار:
يمكن لكل من يرغب في التسجيل في جدارة من خلال اتباع الخطوات التالية نعرضها من خلال هذا المقال لكافة متابعي موقع ثقفني، وهذه الخطوات هي:
- الدخول على موقع منصة مسار الإلكترونية.
- الانتقال إلى تسجيل جديد.
- إدخال رقم الهوية الوطنية .
- إدخال تاريخ الميلاد .
- تحديد جنس المتقدم ذكر/ أنثى.
- إدخال رمز التحقق ثم الضغط على تسجيل دخول.
يجب مراعاة عدة أمور عند التسجيل في مسار من بينها مايلي:
- ضرورة إضافة بيانات الحالة الصحية للمتقدم/ المتقدمة
- وتحديد نوع الإعاقة إن وجدت
- وكذلك يجب إضافة بيانات الاتصال التي يمكن التواصل من خلالها مع المتقدم/ المتقدمة بشكل كامل مع مراعاة صحة ودقة البيانات المدخلة
- علمًا أن تسجيل البريد الإلكتروني الصحيح يرتبط به ارتباطًا كليًّا تحقق تواصل الوزارة مع المتقدم/ المتقدمة لعدة أغراض تتعلق بعملية التوظيف
- بالإضافة إلى إمكانية الحصول على كلمة السر عند نسيان كلمة السر الخاصة
- يتم عند تسجيل رقم الهوية الوطنية والبريد الإلكتروني المدخل بطلب التقديم بشكل صحيح إرسال كلمة السر الجديدة على نفس البريد الإلكتروني.
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