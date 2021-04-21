احذر من تنزيل واتساب الوردي سارق بيانات الهواتف وأصحابها

من حين لآخر تظهر منصات للتراسل وهمية لسرقة بيانات أصحابها ويستهدف إلى حد كبير الشرطة والإعلاميين، وظهر في الفترة الأخيرة واتساب الوردي أحدث صيحات سرقة البيانات والتسلل للهواتف ، حيث وجه خبراء الأمن السيبراني تحذيراً شديداً من أن تطبيق واتساب الوردي WhatsApp Pink المتداول هو تطبيق ضار يمكنه سرقة بياناتك بمجرد تثبيته ويسمح للمتسللين بالوصول إلى هاتفك، وتم إرسال رسالة إلى بعض المستخدمين تحتوي على رابط وتتظاهر بتقديم تجربة واتساب الحالية باللون الوردي بدلًا من اللون الأخضر.

خطورة تنزيل تطبيق واتساب الوردي :

حيث يرسل مجموعة من الهكر روابط تعمل على تهكير الأجهزة بإرسال رسالة، وتعد الرسالة أيضًا بميزات جديدة، وإضفاء المزيد من المصداقية على الإدعاء، تم وضع الرابط تحديث رسمي من واتساب، ومع ذلك، بدلاً من إجراء أي تغييرات على تطبيق واتساب الأصلي، يؤدي الرابط إلى صفحة بها خيار تنزيل تطبيق WhatsApp Pink الضار عبر هواتفهم، وفقا لبعض المواقع المتخصصة فقد حذرت مستخدمي تطبيقات المراسلة من التعامل مع واتساب الوردي ، ولا يوجد أي علاقة للتطبيق الضار مع منصة واتساب أو شركة فيسبوك.

تحذيرات على تويتر لاستخدام واتساب الوردي:

ونذكر من خلال هذا المقال أنه هناك العديد من الأخبار التي تتعلق بتطبيق الواتساب على موقع تويتر، حيث قام باحث أمني بنشر تغريدة تشير إلى الإبلاغ عن تداول WhatsApp Pink، وقدم أيضًا بضع لقطات شاشة توضح كيف يقلد التطبيق الخبيث واجهة واتساب لخداع المستخدمين، وقال: إن WhatsApp Pink يستهدف إلى حد كبير الشرطة والإعلاميين، وتم إرسال رابط لتنزيل التطبيق في البداية إلى ضباط الشرطة في دلهي وراجستان، وحذر المستخدمين من عدم تثبيت أي APK أو تطبيق غير تلك المتوفرة عبر متجر التطبيقات الرسمي من جوجل أو آبل ، ويُنصح المستخدمين بعدم فتح أي روابط يُزعم أنها تجلب أي مظهر أو ميزات جديدة إلى واتساب.

احذر فتح رسائل البريد الإلكتروني:

وقال تطبيق الواتساب من خلال صفحته الرسمية عبر تويتر أنه يمكن لأي شخص من المستخدمين لهذا التطبيق استقبال رسالة غير عادية أو غير معنية أو مشبوهة من خلال استخدام أي خدمة، وهذا من خلال استخدام البريد الإلكتروني عند الدخول للشخص، حيث تم انتشار عدداً من التحذيرات التي تشير إلى توخي الحذر والتأكد قبل الرد أو المشاركة، وأضافت رسالة تويتر نوصي أيضًا بأن يستخدم الأشخاص الأدوات التي نقدمها داخل التطبيق لإرسال تقرير إلينا أو الإبلاغ عن جهة اتصال أو حظر جهة اتصال، ومن الجدير بالذكر أن هذه المشكلة ليست المرة الأولى التي يتم فيها تداول إصدار مزيف من تطبيق الواتساب، حيث تعرض المستخدمون في الماضي للهجوم من خلال تطبيق WhatsApp Gold الذي تم إنشاؤه أيضًا بواسطة بعض المتسللين للحصول على بيانات المستخدم بشكل ضار،وقد يتفاجأ المستخدم المطمئن الذي نقر على رابط التحديث الوهمي بسرقة حسابه. هذا صحيح، يمكن لهذا التحديث الاحتيالي الجديد أن يحرمك من الوصول إلى حساب “WhatsApp” مجددا.

لتفادي تنزيل واتساب الوردي وسرقة البيانات :

لكي تتفادى الوقوع في فخ الهكر وراغبي سرقة البيانات يجب عليك اتباع ما يلي: