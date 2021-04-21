«الشيوخ» الأميركي يقر تعيين ليزا موناكو نائبة لوزير العدل

واشنطن ـ رويترز: أقر مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة تعيين ليزا موناكو نائبة لوزير العدل، تصديقا لترشيح الرئيس جو بايدن.

ووافق المجلس على تعيين موناكو بأغلبية 98 صوتا مقابل اعتراض اثنين.

وستكون من أكثر مهام موناكو إلحاحا المساعدة في الإشراف على التحقيق الواسع في هجوم مجموعة مؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونجرس الأميركي يوم السادس من يناير.

ويواجه أكثر من 410 أشخاص مجموعة اتهامات لدورهم في أحداث الشغب، وتتراوح اتهاماتهم ما بين البسيطة والخطيرة مثل مهاجمة الشرطة وعرقلة عمل الكونجرس والتآمر لاقتحام المبنى.

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