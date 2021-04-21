القاهرة ـ رويترز: قال مكتب النائب العام المصري إن حادث خروج قطار عن القضبان شمالي القاهرة يوم الأحد الماضي أسفر عن مقتل 23 شخصا وإصابة 139. وقالت هيئة السكك الحديدية المصرية إن القطار كان في طريقه من القاهرة إلى مدينة المنصورة بالدلتا وخرجت أربع عربات عن القضبان على بعد نحو 40 كيلومترا شمالي القاهرة. كانت السلطات قد ذكرت في البداية أن 11 قتلوا وأصيب 98. وقال البيان إن النائب العام أمر بحبس 23 شخصا، بينهم قائد القطار وعاملين ومسؤولين بالسكك الحديدية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حادث قطار دلتا مصر أودى بحياة 23 شخصا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.