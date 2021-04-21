إجمالي إصابات ووفيات كورونا حول العالم
أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 142.35 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ثلاثة ملايين و173422.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 568045 31804287
الهند 180530 15321089
البرازيل 374682 13973695
فرنسا 101180 5296222
روسيا 245781 4718854
المملكة المتحدة 127307 4393307
تركيا 36267 4323596
إيطاليا 117633 3891069
إسبانيا 77206 3435840
ألمانيا 80466 3172879.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 15026 984950
34 - الأردن 8308 689482
39 - لبنان 6959 511398
40 - المغرب 8959 506669
41 - الإمارات 1559 500860
42 - السعودية 6846 407010
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 2200 بتوقيت غرينتش.
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