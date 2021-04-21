نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية فقط 1442

نتائج الابتدائي نظام نور حيث يبحث الكثير من الأشخاص في المملكة العربية السعودية عن رابط للتعرف على نتائج المرحلة الابتدائية من خلال نظام نور التعليمي، هي عبارة عن منصة تعليمية إلكترونية توفر لنا عدة خدمات منها فرص الاستعلام عن نتائج الصفوف الابتدائية للفصل الدراسي الثاني، وقد ظهرت اليوم نتائج الفصل الدراسي الثاني للمرحلة الابتدائية على موقع نور التعليمي بواسطة رقم هوية الطالب ورمز التحقق، ولكن النتائج الأخرى سوف تظهر على موقع مدرستي ابتداءً من الصف الثالث الابتدائي حتى الصف السادس الابتدائي، وعند انتهاء الطلاب يوم الخميس القادم الموافق 22 أبريل 2021 سوف تظهر النتيجة بواسطة إدخال رقم الهوية 1442.

رابط نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية

إليك رابط نتائج الابتدائي الرسمي حيث قامت وزارة التربية والتعليم في المملكة السعودية بإصدار قرار ينص على إلغاء الاختبارات النهائية لجميع الطلاب بكافة المراحل التعليمية، بحيث تكون درجة الفصل الدراسي الأول هي نفسها درجة الفصل الدراسي الثاني، ونظام نور يعمل على تعديل طرق التعلم وأساليب التدريس بهدف التقدم الرائد في العملية التعليمية حيث يقوم بتوفير العديد من الخدمات منها:

إتاحة فرصة للاستعلام عن نتائج الطلاب في مختلف المراحل التعليمية.

تعتبر منصة نور التعليمية حلقة وصل بين الوزارة والطلاب.

يمكن من خلال استعلام أولياء أمور الطلبة عن درجات أولادهم.

يتيح الفرصة لجميع المعلمين من إدخال نتائج الطلاب.

ويمكن من خلاله أن يقوم جميع أولياء الأمور بالتقديم لأولادهم في المرحلة الابتدائية دون الذهاب إلى المدرسة.

نتائج الابتدائية نظام نور 1442

يتم الاستعلام عن النتائج من خلال الدخول على رابط النتائج من خلال رقم الهوية، حيث يتم الدخول على الموقع، ثم إدخال بيانات اسم المستخدم، وكلمة المرور، ورمز التحقق، ثم يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول والبحث عن النتيجة، في حال وجود أي مُشكلة في معرفة النتيجة يُمكن التعليق اسفل المقال وسوف يتم التواصل معك في الحال لتقديم نتيجة الابتدائية الصحيحة فورًا.