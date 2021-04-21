تمويل الراجحي للقطاع الخاص والأوراق المطلوبة لاعتماد الشركة

سعيًا من بنك الراجحي في تلبية احتياجات جميع العملاء فقد قام بتوفير تمويل الراجحي للقطاع الخاص والذي يمكن للعملاء من خلاله تقديم طلب إلى البنك لاعتماد شركته من قبل الراجحي وذلك لإمكانية السماح لموظفيها بالحصول على التمويل، خصوصًا حلول التمويل الشخصي أو التمويل العقاري من الراجحي ومن خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالراجحي يمكن للعميل رفع كافة المعلومات والبيانات الخاصة بشركته وكذلك موظفيه لتسهيل حصولهم على التمويلات المرغوب فيها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تمويل الراجحي للقطاع الخاص.

تمويل الراجحي للقطاع الخاص

يتميز تمويل الراجحي للقطاع الخاص بالسماح لموظفي الشركات الخاصة والتي قام أصحابها بتفعيل الاتفاقية لإضافة شركته للبنك بالحصول على التمويل المناسب لهم وبمجرد الانتهاء من إجراءات إضافة الشركة يحق لمنسوبي هذه الشركة بالتوجه إلى أي فرع من فروع البنك والحصول على التمويل.

خطوات اعتماد القطاع الخاص

يجب على الراغب في الحصول على التمويل للقطاع الخاص ملئ نموذج طلب اعتماد والمقدم من خلال بنك الراجحي، ويتم ملئ طلب الاعتماد من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي.

التوجه إلى أيقونة التمويل أعلى الصفحة.

من قائمة التمويل الشخصي يتم اختيار برنامج اعتماد شركات القطاع الخاص.

يتم فتح صفحة جديدة بها بعض المعلومات الهامة عن نظام تمويل القطاع الخاص، ويجب الضغط على كلمة نموذج طلب اعتماد.

تظهر بعد ذلك صفحة جديدة يطلب من العميل كتابة بعض المعلومات الهامة بها عن شركته ومنها اسم المنشأة والقطاع المنسوبة إليه، وكذلك مدة تأسيس الشركة، ومكان تواجدها، وبعض المعلومات المالية المتعلقة بالشركة وبعد ذلك يتم طلب بعد المعلومات الخاصة بمقدم الطلب.

بمجرد الانتهاء يتم الضغط على كلمة إرسال الطلب.

الأوراق المطلوبة لاعتماد الشركة

هناك بعض الأوراق الهامة يتعين على مقدم الطلب إرفاقها به قبل إرسال الطلب للبنك وهي: