Noor Result رابط الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية 1442 الفصل الثاني بالسعودية

الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور برقم الهوية 1442، أكدت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 1442، خلال ساعات من الآن عبر نظام نور الإلكتروني بعد الانتهاء من أداء الاختبارات النهائية بشكل إلكتروني علي منصة مدرستي التي تم اعتمادها كوسيلة أساسية لتقويم الطلبة والطالبات من المراحل التعليمية المختلفة، وباستخدام كافة التقنيات الحديثة لتسهيل استخدام المنصة بشكل جيد وآمن للجميع، وبعد تصاعد البحث حول نتائج الطلاب علي نظام نور الإلكتروني، نوضح لكم تفاصيل الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية الوطنية.

نتائج الطلاب على نظام نور 1442 برقم الهوية

وضح التعليم السعودي أن اعتماد نتائج الطلاب يتم بعد القيام بعمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب، ورفعها علي المنصة الرقمية “نظام نور” من خلال حساب المعلم، وبالتالي يتمكن الطالب وولي الأمر من دخول نظام نور، والاستعلام عن النتيجة بشكل بسيط من خلال الحساب الخاص بكلاهما، وباستخدام رقم الهوية، ويوفر نظام نور إمكانية توضيح درجات الطلاب طوال العام الدراسي بشكل تفصيلي، من خلال تقرير خاص بكل طالب.

طريقة الاستعلام عن نتائج الطلاب علي نظام نور 1442 برقم الهوية

يمكنكم الاستعلام عن نتائج الطلاب على نظام نور 1442 من خلال تسجيل الدخول بحساب الطالب أو ولي الأمر عبر تسجيل أسم المستخدم وكلمة السر ثم سجل رمز التحقق بنجاح وأتباع الخطوات الآتية.

قم بتحديد السنة الدراسية الخاصة بك.

قم بتحديد الإدارة التعليمية والمحافظة.

قم بكتابة كافة البيانات الشخصية بشكل صحيح.

أضغط علي التالي لتظهر لك تفاصيل تقرير النتيجة.

الجدير بالذكر أن نتائج الطلاب لم تظهر حتي وقتنا الحالي، وتشير الأخبار عن أقتراب موعد إعلان النتيجة حيث يتم رفعها علي النظام في الوقت الحالي، ليستقبلها الطلاب وأولياء الأمور خلال ساعات من الآن.