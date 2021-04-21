خدمة تهنئه الخريجات لتقديم شهادة تهنئه تخرج 1442 – 2021

خدمة تهنئه الخريجات من وزارة التعليم السعودية نقدمها لكم الآن، وذلك بعد صدور نتائج قياس اختبار القدرات المعرفية، وبالتوازي مع إعلان نظام نور برقم الهوية نتائج الطلاب 1442 الفصل الدراسي الثاني، فيمكنكم بكل سهولة طباعة بطاقة تهنئة خريجات عن طريق خطوات مبسطة، سنتعرف عليها في عجالة سريعة، مع إرفاق خطوات الدخول للموقع الإلكتروني من أجل خدمة تهنئة الخريجات بالمملكة العربية السعودية من أجل تهنئة تخرج الآن.

خدمة تهنئه الخريجات 1442

أجمل معاني الحب يتم تقديمها من خلال تسليم بطاقات أو شهادات للتهنئة بمناسبة التخرج، فيمكنكم بكل سهولة أياً كان هو العدد الذين ترغبون في طباعته، أن تحصلوا علي أجمل البطاقات للتهنئة بمناسبة تخرجكم، وذلك عن طريق طباعة بطاقة تهنئه تخرج من العلمة لطالباتها، أو من الزميلة لزميلتها، أو الصديق لصديقه، وذلك عن طريق خطوات مبسطة.

قضي الكثيرين الوقت في المذاكرة، والجد والاجتهاد، وحان دورنا لتقديم التهنئة بالتخرج لكل من نحب، وذلك الأمر قد حصل عليه أكثر من 126 ألف شخص، قام بطباعة الشهادة وتحميلها بكل سهولة، وسنتعرف علي الخطوات المبسطة لعمل ذلك، مع إرفاق رابط تهنئة تخرج 1442.

بطاقة تهنئة الخريجات

يمكنكم بكل سهولة الدخول للموقع الإلكتروني، وتجهيز شهادة تهنئه تخرج بكل سهولة كالآتي:

يجب الدخول إلي الموقع الإلكتروني، رابط الخدمة لتهنئة خريجة.

يقوم المستخدم، أو المستخدمة بكتابة اسم الخريجة.

يتم كتابة اللقب المرغوب في ظهوره.

كتابة الاسم بالخانة الأخيرة.

الضغط علي عرض أو تحميل الشهادة.

بهذا تكونوا تمكنتم من توفير شهادة من أجل تهنئة تخرج للغالين عليكم، وذلك وفق ما وفرته وزارة التعليم السعودية كنوع من أنواع العرفان والجميل باستخدام لفتة معبرة وجميلة من خلال خدمة تهنئه الخريجات 1442.