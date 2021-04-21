استقبل الآن تردد قناة طيور الجنة نايل سات وعرب سات وسهيل سات 2021

تردد قناة طيور الجنة حظي بإقبالاً كبيراً في البحث عليه في الفترة الحالية، حيث أن القناة تقوم بعرض عدد من أناشيد رمضان المميزة، والجميلة للأطفال، والتي تضيف البهجة إليهم بقدوم هذا الشهر، فمنذ نشأتها وقد حظيت بنسب مشاهدات عالية لما تقدمه من محتوى هادف ومميز، لذا سوف نعرض لكم ترددها على كلاً من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، فتابعونا.

تتلألأ قنوات الأطفال بشكل عام في الوقت الحالي، وخاصةً قناة طيور الجنة، ذات المحتوى المتميز، حيث تقدم مجموعة من أناشيد وبرامج متنوعة يتم عرضها في الشهر الكريم، وذلك لتقديم جميع وسائل التسلية والترفيه للأطفال خلال ساعات رمضان المعظم.

وجمهور القناة ليس من الأطفال فقط، ولكن يعتبر الكبار من أشد متابعيها، نظراً لما تضيفه قناة طيور الجنة للأطفال والكبار من مختلف مظاهر السرور، وبشكل خاص في ساعات الصيام، لذلك فإن البحث عن ترددها كثيراً تلك الفترة.

قناة طيور الجنة من القنوات الأكثر ريادة في مجال أناشيد فئة الأطفال، وأيضاً يتابعها م الكبار كما سبق واشرنا، وذلك بسبب محتوى القناه الذي يضم عديداً من السمات الجميلة، والتي تقوم القناة بتزويده للأطفال في كل الأوقات، واليكم ترددها على نايل سات في النقاط التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد : 11315.

الترميز: 27500.

مستوى التصحيح : 2/3.

أضبط تردد القناة على عرب سات كالاتي:

القمر الصناعي: العرب سات.

معدل ترددها: 11310.

تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 30000.

عمودي.

اليكم التردد القناة على سهيل سات:

القمر الصناعي: سهيل سات.

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الاستقطاب: أفقي.

تهتم بمحتوى يشمل: أناشيد وبرامج دينية خاصة بالأطفال بشكل مسلي، وقد حافظت قناة طيور الجنة على مستوى كبير من النجاح، منذ بداية نشأتها في عام 2008، وحتي هذه اللحظة.

كما تهدف الأناشيد بشكل ملحوظ في تنمية فكرة طيبة في الأطفال، وفي تعلمهم شيئاً دينياً مهم في غرس الأخلاق السامية والتربية السوية، فهي مليئة بالعديد من النصائح والإرشادات، التي تعرض بالأسلوب الشيق وهذه من أهم الأمور التي تجذب وتطمئن أولياء الأمور للقناة.

تردد قناة طيور الجنة عرضناه لك بالتفصيل عزيزي القارئ، ونتمنى أن نكون قد عرضنا المعلومات الهامة حول الموضوع، وهذا عن طريق موقعنا المتميز.