حاسبة تمويل شخصي بنك الراجحي لحساب قيمة القرض

حاسبة تمويل شخصي بنك الراجحي من أكثر ما يتم البحث عنه من قبل العملاء الراغبين في الحصول على التمويل الشخصي بنك الراجحي وكذلك التمويل العقاري بنك الراجحي وذلك لمعرفة قيمة التمويل المتوقع الحصول عليه من البنك وخصوصًا تمويل الراجحي للقطاع الخاص وتعتبر حاسبة التمويل إحدى أهم الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه تسهيلًا عليهم من الذهاب إلى مقر البنك لمعرفة تفاصيل التمويل الذي يمكنهم الحصول عليه، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي.

حاسبة تمويل شخصي بنك الراجحي

أتاح المصرف لعملائه حاسبة التمويل الشخصي بنك الراجحي ويمكنهم من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة والميسرة الحصول على كافة التفاصيل عن التمويل المتوقع الحصول عليه دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقر البنك وتتلخص هذه الخطوات في:

التوجه إلى الموقع الرسمي لبنك الراجحي.

يتم اختيار كلمة التمويل الشخصي من أعلى الصفحة عبر أيقونة التمويل.

منها يتم فتح صفحة جديدة بها كافة أنواع التمويل الشخصي المقدمة من البنك.

يتم اختيار نوع التمويل المراد الحصول عليه وفتحه، ومنها يتم اختيار كلمة الحاسبة.

يتم توجيه الصفحة إلى الأسفل لتظهر حاسبة التمويل الشخصي.

يطلب بعد ذلك من العمل ملئ بعض المعلومات عن القطاع الوظيفي والجنسية ومدة التمويل المطلوبة وكذلك الراتب الشهري الخاص بمقدم الطلب، وقيمة الأقساط التي يتم سدادها في حالة تواجدها.

بمجرد الانتهاء من كتابة هذه البيانات تظهر على شمال الصفحة كافة المعلومات من الحد الأقصى للتمويل وإجمالي قيمة التمويل المستحقة وكذلك هامش الربح السنوي.

أفضل تمويل شخصي بنك الراجحي

يقدم البنك العديد من منتجات التمويل الشخصي والتي تلبي احتياجات العملاء منها التمويل الشخصي وطني، والتمويل الشخصي وطني المرن، وكذلك التمويل بضمان العقار والذي من خلالها يمكن الحصول على تمويل مالي يغطي جميع احتياجات العميل وبقيمة تصل إلى 70 % من قيمة العقار المبني فعليًا.

كما يسمح البنك للعملاء بإعادة جدولة منتجات التمويل التي سبق لهم الحصول عليها من البنك، أيضًا من أفضل الخدمات التي قام البنك بتوفيرها هو إمكانية اعتماد شركات القطاع الخاص لكي يتم السماح لمنسوبي هذه الشركات بالحصول على التمويلات الشخصية من قبل البنك.