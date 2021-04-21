جدة - نرمين السيد - قال متحدث حكومى يابانى كبير، إن رئيس الوزراء يوشيهيدى سوغا ألغى خططا لزيارة الهند والفلبين أثناء فترة العطلة الطويلة بالبلاد التى تبدأ أواخر أبريل، للارتفاع الحاد فى إصابات كورونا.





وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، كاتسونوبو كاتو، بحسب "روسيا اليوم": "فى إطار اتخاذ كافة التدابير الممكنة للوقاية من فيروس كورونا تقرر عدم قيام رئيس الوزراء سوغا بأى رحلات خارجية خلال (عطلة) الأسبوع الذهبى". وكانت رحلة سوغا للهند ستتيح له عقد أول قمة مباشرة مع رئيس الوزراء الهندى، ناريندرا مودى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس وزراء اليابان يلغى زيارته للهند والفلبين بسبب ارتفاع إصابات كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.