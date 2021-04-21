تعرف على أسعار ومواصفات آيباد برو الجديد- iPad Pro 2021

أعلنت الشركة العالمية آبل اليوم عن مواصفات آيباد برو والذي تم إطلاقه مؤخراً، وحقق نجاحاً كبيراً ليُصنف الأقوي والأكثر تقدمًا على الإطلاق، حيث تتوافر به إضافات عديدة ومميزة، منها شريحة M1 والتي تعد قفزة هائلة في الأداء، مما يجعل جهاز iPad Pro أسرع جهاز من نوعه في العام الجاري 2021، ويتميز أيضاً بقياس 12.9 إنشًا بشاشة Liquid Retina XDR المطورة التي توفر نظاماً ديناميكيًا عالي الجودة للجهاز، كما توفر النُظم الخلوية المزودة بتقنية “5G” اتصالاً لاسلكيًا أسرع أثناء التجول.

مواصفات آيباد برو الجديد:

ولتزويد كافة المستخدمين بمستوى إنتاجي واحترافي للملحقات السريعة، يحتوي “آيباد” على دعم لمنفذ Thunderbolt، وبالإضافة إلى أنه، تُتيح الكاميرا الأمامية ميزة Center Stage، وهي إضافة جديدة تحافظ بصورة تلقائية على المستخدمين في إطار مناسب لإجراء مكالمات الفيديو، كما ترتقي شريحة M1 المتطورة بأداء الجهاز، وتوفر أداء أقوي وأسرع لوحدة المعالجات المركزية بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بشريحة A12Z Bionic.

كما تقدم وحدة معالجة للرسومات الثمانية النواة أداء أسرع بنسبة 40%، مما تعزز من التقنيات المخصصة، بما فيها محرك Apple Neural Engine من الجيل التالي ذو الـ 16 نواة، ومعالج إشارة خاص بالصور المتقدم ISP، وسعة ذاكرة عالية النطاق والتي تصل سعتها إلى 16 جيجابايت، وتخزين أسرع بمرتين، وسعة داخلية تصل إلى 2 تيرابايت، وعلى ذلك فقد أصبح جهاز آيباد برو أكثر قدرة من نظيره ومن أي وقت مضىي.

– وصُممت بتصميم مميز وفريد شاشة Liquid Retina XDR بتقنية mini LED بأكثر من 10000 مصباح LED الموجود في الجزء الخلفي من الشاشة، وتتميز بدرجة سطوع يصل إلى 1000 شمعة، وتصل إلى 1600 شمعة في المتر المربع عند السطوع الكامل، كما تشتمل الشاشة أيضاً على تقنيات متطورة موجودة في مواصفات آيباد برو بقياس 11 إنشًا، بما فيها دعم الألوان الواسع ProMotion و True Tone و P3، مما يساهم في تجربة أفضل لمشاهدة سينمائية لأنظمة الـ HDR و Dolby Vision.

مواصفات جاهز iPad Pro في الولايات المتحدة الأمريكية:

وتدعم النماذج الجديدة في جهاز آيباد برو في الولايات المتحدة الأميركية الموجة المليمترية mmWave 5G، مما يتيح للجهاز الوصول إلى سرعة تصل إلى 4 جيجابت في الثانية الواحدة، ويتميز iPad Pro أيضًا بدعم eSIM، ويجعل نظام دعم Thunderbolt و USB 4 منفذ USB-C أسرع المنافذ وأكثرها تطوراً على الإطلاق عبر أجهزة الآيباد، مع عرض نطاق تردد أوسع بـ 4 مرات للاتصالات السلكية مقارنة بنظيرة iPad Pro السابق.

ويدعم نظام Thunderbolt شبكة إيثرنت بسرعة تصل إلى 10 جيجابت في الثانية الواحدة، إلى جانب الملحقات المتطورة في الأداء، مثل: وحدة تخزين خارجية أفضل وأسرع وشاشات خارجية بدقة أعلي، بما في ذلك شاشات Pro Display XDR بدقة 6K، كما يتميز نظام الكاميرا TrueDepth في الجهاز بكاميرا أمامية فائقة الحجم بدقة 12 ميجابكسل جديدة كلياً مصممة خصيصًا لهذا الجهاز، مما يُمكّن المستخدم من تجربة Center Stage.

وتستخدم Center Stage في مجال الرؤية الأكبر عبر الكاميرا الأمامية الحديثة وقدرات التعلم الذاتي في M1 للتعرف على المستخدمين وإبقائهم متمركزين في نفس الإطار، وأثناء تنقل المستخدمين، سوق تتحرك Center Stage بصورة تلقائية لإبقائهم في نفس اللقطة، وعندما ينضم الآخرون، تكتشفهم أيضاً الكاميرا، وتقوم بالتصغير بصورة سلسة لتناسب الجميع في الطول والعرض والتأكد من أنهم جزء منها، كما يجلب ISP و Neural Engine المزيد من الإمكانات الحديثة لنظام الكاميرا، مما يوفر الدعم الفني لـ Smart HDR للمرة الأولى في آيباد برو.

وفي ظروف انخفاض الإضاءة، يقوم كل من ISP و LiDAR Scanner بتركيز دقة الصور ومقاطع الفيديو لالتقاط كافة التفاصيل، ويمكن للمستخدم توقع عمر بطارية، والذي يصل إلى 10 ساعات في نموذج الشبكة اللاسلكية، و 9 ساعات في نموذج الشبكة اللاسلكية والشبكة الخلوية.

جدير بالذكر أنه يتوفر الجهاز اللوحي آيباد برو الجديد للطلب ابتداءً من الجمعة في 31 دولة، بما فيها الولايات المتحدة، ويأتي آيباد برو بقياس باللونين المميزين الفضي والرمادي، وبذاكرة 128 جيجابايت و256 جيجابايت و 512 جيجابايت.

أسعار جهاز “آيباد” الجديد:

بعد معرفة مواصفات آيباد برو الجديد، يجب الآن التنويه عن الأسعار المعلنة من جانب شركة “Apple” للجهاز اللوحي الجديد، والتي تتمثل في التالي: