بنك الراجحي تمويل الأسطول .. مزايا قرض الأسطول الجديد ورابط التسجيل

يقدم بنك الراجحي تمويل الأسطول الجديد بمزايا عديدة ومع بعض الشروط، ويعتبر التمويل المذكور أحد التمويلات الجديدة التي أطلقها حديثا المصرف الراجحي، ويعتبر هذا التمويل أحد منتجات التمويل المخصصة لمساعدة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك من خلال القيام شراء العديد من المركبات سواء كان للغرض الشخصي أو كان للغرض التجاري والمقصود به المتاجرة بها ذلك من خلال التمويل التأجيري.

بخصوص مدة تمويل الأسطول فإنها تتراوح ما بين ستة أشهر و5 سنوات بأقصى حد

فإنها تتراوح ما بين ستة أشهر و5 سنوات بأقصى حد التمويل الجديد من الممكن أن يصل حتى مبلغ يساوي خمسة مليون ريال سعودي

من الممكن أن يصل حتى مبلغ يساوي خمسة مليون ريال سعودي وجود دفعة مقدمة تبدأ من 5%

يتم تسديد أقساط التمويل بشكل شهري كأقساط متساوية

توفير تغطية تأمينية لتمويل الأسطول.

بنك الراجحي تمويل الأسطول تعرف على مزايا القرض الجديد

معدل النسبة السنوية للتمويل الجديد

يكون معدل النسبة المئوية الموجودة فيه القيمة الحالية للأقساط والدفعات المستحقة المترتبة على المستفيد، ولا تمثل أجمل لمصطفى== تزيده من قبل المستفيد ومسوى=== إلى القيمة الحالية للدفعات من مبلغ التمويل المتاح للمستفيدين، ويكون ذلك بتاريخ منح مبلغ التمويل الجديد أو منه، يشار إلى أن هذا التمويل مختلف بشروطه من حيث المواصفات، وبالتالي لا يوجد شروط مثبتة للتمويل.

هي الذهاب إلى أقرب فرع لمصرف الراجحي وتقديم الطلب للموظف الموجود هناك والمختص، ونريد التذكير أن بنك الراجحي يملك أكثر من 500 فرع في أنحاء السعودية الطريقة الثانية: وهي الاتصال على الرقم الموحد الخاص بالمنشآت الصغيرة وهو “920018799” الطريقة الأخيرة هي: عن طريق تقديم الطلب عبر الموقع الرسمي لـ بنك الراجحي ، حيث يمكنكم تعئبة النموذج بالمعلومات للحصول على التمويل والمعلومات المطلوبة هي كالتالي:

وضع اسم المنشأة في الخانة الأولى

في الخانة الثانية نضع الرخصة أو السجل التجاري

في الخانة الثالثة نختار اسم المدينة التي مقيم فيها

بعدها نضع بيانات الاتصال المتضمنة رقم الهاتف في التليفون الثابت والوقت المناسب لأجل الاتصال والبريد الإلكتروني وبعدها الضغط على علامة التحقق من ثم انقر على كلمة موافق.

ما هي طريقة التقديم على تمويل تأجير الأسطول