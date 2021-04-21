صحيفة : إسرائيل قررت نقل كمية كبيرة من المساعدات الطبية الى الأردن

دوت الخليج :- قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "إسرائيل قررت نقل كمية كبيرة من المساعدات الطبية الى الأردن لدعمه في مواجهة أزمة فيروس كورونا المتصاعدة في البلاد".

وأِشارت الصحيفة إلى أن "هذا القرار يأتي تلبية لطلب قدمته المملكة الأردنية إلى إسرائيل".

ومن المتوقع أن تشمل المساعدات أجهزة تنفس اصطناعي، ومعدات لإجراء الفحوصات، وكمامات، وفقا للصحيفة.

ويتمركز الأردن في الموقع الـ34 في العالم من حيث عدد الإصابات بـ689482 حالة، وتحتل المملكة المرتبة الـ44 من حيث عدد ضحايا المرض بـ8308 متوفين، حتى الأمس.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية "مكان" + RT