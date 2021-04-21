جدة - نرمين السيد - وأوضحت المنظمة فى إفادة صحفية، بحسب "روسيا اليوم"، أن جميع بلدان أمريكا الوسطى تقريبا تبلغ عن ارتفاع فى حالات العدوى بالفيروس".
ولفتت إلى أن استخدام "جوازات اللقاحات" سيؤدى إلى التمييز ضد الأشخاص من بلدان القارة، بسبب ضعف عمليات التلقيح ضد كورونا فى المنطقة.
وفى البرازيل حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 370 ألف شخص، وسجلت السلطات الصحية فيها أكثر من 14 مليونا و43 ألف إصابة حتى الآن، تليها المكسيك التى تجاوز فيها عدد الوفيات 213 ألف حالة، وسجلت أكثر من مليونين و31 ألف إصابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القارة الأمريكية تسجل 1.5 مليون إصابة ونحو 40 ألف وفاة بكورونا خلال أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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