القارة الأمريكية تسجل 1.5 مليون إصابة ونحو 40 ألف وفاة بكورونا خلال أسبوع

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المنظمة فى إفادة صحفية، بحسب "روسيا اليوم"، أن جميع بلدان أمريكا الوسطى تقريبا تبلغ عن ارتفاع فى حالات العدوى بالفيروس".

ولفتت إلى أن استخدام "جوازات اللقاحات" سيؤدى إلى التمييز ضد الأشخاص من بلدان القارة، بسبب ضعف عمليات التلقيح ضد كورونا فى المنطقة.

وفى البرازيل حصد فيروس كورونا أرواح أكثر من 370 ألف شخص، وسجلت السلطات الصحية فيها أكثر من 14 مليونا و43 ألف إصابة حتى الآن، تليها المكسيك التى تجاوز فيها عدد الوفيات 213 ألف حالة، وسجلت أكثر من مليونين و31 ألف إصابة.