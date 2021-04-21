الجيش السودانى: نواصل نشر قواتنا لاسترداد كل أراضينا من إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "سونا" الرسمية، بحسب "روسيا اليوم"، أن قائد القوات البرية وقائد متقدم القضارف، الفريق ركن عصام محمد حسن كرار، أكد عقب إحاطة قدمها لعضو مجلس السيادة، رئيس الجبهة الثورية، الهادى إدريس، الذى زار المدينة الحدودية مع إثيوبيا، "مقدرة القوات المسلحة على حماية كل شبر من الأراضى التى تم تحريرها وانتشار الجيش داخل حدوده لتأمين المناطق الزراعية".

وشدد كرار على "استمرار انتشار قوات الجيش لاسترداد كافة الأراضى السودانية المعلومة حسب حدود 1902".

وتعهد كرار بحماية الأراضى السودانية الزراعية الخصبة والتى ستدفع بزيادة الإنتاج والإنتاجية ورفد الاقتصاد الكلى بالبلاد وتحقيق الطفرة الاقتصادية الكبرى، وفق "سونا".

كما أكد على عدم الاعتداء على الغير وعبور الحدود، مشيرا فى الوقت ذاته إلى نشر القوات المسلحة داخل الأراضى السودانية لحماية تراب الوطن وتأمين الأراضى للمزارعين السودانيين لزراعتها هذا العام.

بدوره، شدد إدريس على وقوف حكومة الفترة الانتقالية خلف القوات المسلحة وتقديم الدعم والسند لها وهى تقود معركة الكرامة والانتشار داخل الحدود باعتباره حقا مشروعا للقوات المسلحة".

ومنذ أشهر، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترا عسكريا بعد إعلان الخرطوم نهاية 2020 السيطرة على أراض قالت إنها تتبع للسودان فى منطقة حدودية مع إثيوبيا

بينما تتهم أديس أبابا الجيش السودانى بالاستيلاء على معسكرات داخل أراضى أثيوبيا، وهو ما تنفيه الخرطوم.