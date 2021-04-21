بايدن: الولايات المتحدة سوف تتخطى حقن 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضح بايدن فى تصريحات له بقاعة المحكمة الجنوبية بجوار البيت الأبيض فى واشنطن، حسبما نقلت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أنه عندما يتم الإعلان غداً عن أرقام التطعيمات فسوف يتم التأكد من أن عدد الجرعات وصل إلى 200 مليون.

وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن الهدف الأساسى لإدارته كان حقن 100 مليون لقاح فى أول 100 يوم له فى منصبه، فيما يمر بايدن باليوم الـ 92 فى منصبه.

وأوضح بايدن أنه بالوتيرة التى كنا نتحرك بها عندما توليت منصبى، كان الأمر سيستغرق أكثر من 220 يومًا، ما يقرب من 7 أشهر، 7 أشهر ونصف، للوصول إلى 200 مليون جرعة"، مشيرًا إلى أن التقدير كان يشير إلى تحقق ذلك فى أوائل سبتمبر "على أقرب تقدير".

وحث بايدن الشركات الأمريكية على منح موظفيها إجازة مدفوعة الأجر للحصول على التطعيم بلقاحات كورونا.

وفى هذا الشأن، قال بايدن: "لا ينبغى لأى أمريكى عامل أن يخسر دولارًا واحدًا من راتبه، لأنهم اختاروا أن يؤدوا واجبهم الوطنى فى الحصول على التطعيم".

ودعا الرئيس الأمريكى جميع الأمريكيين إلى تناول التطعيم لوقاية أنفسهم من فيروس كورونا.

وأعلن بايدن أن بلاده بصدد مساعدة البلدان الأخرى فى الحصول على اللقاحات، إلا أنه لا يوجد "ما يكفى لإرسالها إلى الخارج الآن"، مشيرًا إلى أنه "نحن بصدد القيام بذلك".

وأوضح الرئيس الأمريكى أن واشنطن تريد التأكد من أنها آمنة أولاً قبل إرسالها.

وتابع بايدن أن بلاده تحدثت مع جيرانها ومع رئيس وزراء كندا "وسنحاول مساعدة البعض أكثر".