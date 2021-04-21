رقم منصة إحسان الخيرية الجديد ehsan.sa وخطوات التواصل مع المنصة، حيث تعتبر منصة إحسان الخيرية واحدة من أشهر المنصات التي تستقبل الكثير من التبرعات من كافة الأشخاص في المملكة العربية السعودية، حيث يتم توجيه هذه التبرعات من جانب المنصة الى توفير الكثير من أشكال الدعم المختلفة الأشخاص محدودي الدخل، حيث يتم اقامة المشاريع الخيرية المختلفة وتقديم الدعم للأسر، ونجد ان الكثير من الأشخاص لديهم رغبة كبيرة في التعرف على كيفية التواصل مع منصة إحسان الخيرية والرقم الخاص بالمنصة، كما يتم التواصل وتقديم التبرعات المختلفة من قبل الأشخاص، ويمكن متابعة أدعية العشر الأوائل من شهر رمضان 1442، وسوف نستعرض الان رقم منصة إحسان الخيرية وكذلك طريقة التواصل مع المنصة بسهولة.

رقم منصة إحسان الخيرية ehsan.sa

رقم منصة إحسان الخيرية الجديد قامت منصة احسان بتوفير رقم يمكن من خلاله التواصل مع المنصة من قبل الأشخاص وتقديم المساعدات والتبرعات المختلفة، والرقم الذي تم تخصيصه من قبل منصة إحسان الخيرية هو 5005، كما يمكن إجراء التبرع من خلال أرسال رسالة نصية عن طريق ارسال مبلغ التبرع في رسالة نصية على هذا الرقم.

منصة إحسان الخيرية ehsan.sa إحدى الخدمات الأهلية المقدمة بالمملكة العربية السعودية للمواطنين الأكثر احتياجاً في شتى المجالات التي تخدم بها المنصة مواطنيها.

كيفية التواصل مع منصة إحسان الخيرية

حددت منصة إحسان الخيرية اكثر من طريقة يمكن من خلالها التواصل مع المنصة بسهولة من قبل الأشخاص، على ان يتم التواصل من خلال هذه الطرق.