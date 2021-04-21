طريقة تقديم طلب مساعدات مالية وعينية من الديوان الملكي السعودي

طريقة تقديم طلب مساعدات مالية وعينية من الديوان الملكي، الذي دائما ما يقدم الدعم لأبناءه وخاصة في الظروف الأخيرة التي مرت بالبلاد في ظل عدم الاستقرار الصحي لبعض المواطنين الذين أصابهم الوباء الذي حل بالبلاد في العام الماضي (فيروس كورونا)، حيث تمثل هذه المساعدات المالية للمواطنين أهمية كبيرة جدا خاصة الفئات التي أصابها الدين أو التي أصابها المرض أو الكثير من الفئات الأخري.

دائما ما يقدم خادم الحرمين الشريفين مبادرات تسهم في تحقيق مستهدف البلاد 2030 خاصة في الوصول إلي الطبقات الفقيرة أو المتوسطة ومن اهم تلك المبادرات والمساعدات التي دائما ما ينظرها المواطنين هي المساعدات المقطوعة أو مبادرات الدعم السكني أو المساعدات المالية والعينة التي يتم إرسال طلبها مباشرة إلي خادم الحرمين الشريفين، والتي يقوم بالتوقيع مباشرة إلى المستحقين فابرز الحالات التي تقدم لمكتب الديوان الملكي يتم دراسها بعناية وفي حالة قبول الطلب يتمكن الشخص من الحصول علي هذه المساعدة ربما اكثر هذه الحالات التي دائما ما تستفيد من خدمات الديوان الملكي هي “تسديد الديون، المرضي، العاطل عن العمل، الأرامل والمطلقات” والكثير من الحالات الأخري الخاصة.

يتمكن من يعاني من أي ظروف مالية أو صحية التوجه بطلب إلي الديوان الملكي السعودي للحصول علي مساعدات وذلك من خلال 5 نقاط كالتالي:



الدخول إلي موقع المساعدات المالية والعينية. التوجه إلي الأمارة التابع إليها. النقر علي الخدمات الإلكترونية. التوجه إلى خدمة طلب مساعدات مالية وعينية. أرفاق صورة طلب المساعدات وصورة الهوية الوطنية.

في حالة رغبتك في تقديم طلب إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للأعفاء من سداد دين أو العالج علي نفقة الدولة أو مساعدة مالية طارئة أو أي أن كانت ظروفك فهناك صيغ معروض طلب مساعدة تشمل هذه الصيغ توضيح التالي:

تقديم التحية لخادم الحرمين في مقدمة الطلب.

ذكر الظروف الحالية لك التي تعاني منها.

ختام الرسالة تقدم التحية مرة اخري.

توضيح البيانات الشخصية في نهاية الطلب وخاصة طرق التواصل ورقم الجوال.

من يعاني من فقدان العمل “البطالة”

من يعاني من مرض لا يتمكن من مواصلة العلاج بسبب الظروف المالية.

من يعاني لا قدر الله من عجز أو حادث.

كما يوجد حالات اخري عديدة يتم حصولهم علي المساعدات، وفي الختام نرحب بجميع تعليقاتكم واراكم حول طريقة تقديم طلب مساعدات مالية وعينية من الديوان الملكي السعودي.