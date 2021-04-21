توثيق عقد الإيجار الكترونيا عبر منصة ابشر في دقائق بكل سهوله بالمملكة

توثيق عقد الإيجار من اهم الخدمات التي يحتجها المواطن في حياته اليومية والتي وفرتها منصة ابشر لجميع المواطنين والتي يمكن الحصول علي الخدمة بكل سهوله كما أعلنت منصة ابشر عن الخدمة عبر صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلنت منصة ابشر أيضا عن الخدمات الجديد في منصة ابشر التي أعلنت عنها وزاره الداخلية السعودي وخدمه إصدار وتجديد جواز السفر السعودي بكل سهوله، والآن سوف نوضح لكم الخدمة بالتفصيل والشروط اللازمة وكيفيه الوصول للخدمه.

توثيق عقد الإيجار عبر ابشر

أعلنت منصة ابشر عن الخدمة والتي تمكن الأفراد من توثيق عقود الإيجار الخاص بالمنشأة وذلك يتم الكترونيا من خلال المنصة وذلك من خدمات الإيجار المشار أليها باسم أيجار وذلك بحيث تكون مسجله بالهوية أو هويه المقيم سواء كان مؤجرا أو مستأجرا أو وكيل عن مستأجر وكما أعلنت أيضا المنصة عن المستفيدين من الخدمة وهو المواطن والمقيم المفعلين والمسجلين ببوابه ابشر الإلكترونية.

شروط التوثيق الكترونيا

أعلنت منصة ابشر عن الشروط الواجب توافرها والتي تكتمن في النقاط الأتية:

تقتصر هذه الخدمة علي عقود الإيجار الموثقة.

في حاله التوثيق ولم يكن معروضا يرجي مراجعه الوسيط العقاري الذي أنشاء العقد.

يتم قبول التوثيق من قبل المؤجر وبعد ذلك يتم قبول توثيقه من المستأجر أو وكيله.

في حاله تعديل عقد الإيجار في هذه الخدمة يتم اتباع الأتي

رفض توثيق عقد الإيجار.

يجب تعديل العقد من قبل الذي أنشاءه الوسيط العقاري.

يجب إرسال العقد للتوثيق.

يتم اختفاء العقود المعروض إذا تم التوثيق من كلا الطرفين أو رفض التوثيق من الطرفين أو عند انتهاء المدة المتاحة لتوثيقه.

المدة المتاحة للتوثيق 48 ساعه.

للاستفسار عن المعلومات المتعلقة بالتوثيق الاتصال علي الرقم 920005226.

كيفيه التوثيق الكترونيا

أعلنت منصة ابشر عن طريقه وخطوات الحصول علي الخدمة التي يجب اتباعها لنجاح الخدمة وهي: