دخول noor.moe.gov.sa لنتائج الطلاب المرحلة الابتدائية برقم الهوية فقط 1442

دخول noor.moe.gov.sa لنتائج الطلاب المرحلة الابتدائية فالنتيجة الأولية للمرحلة الابتدائية من خلال نظام نور 1442 برمز التحقق ورقم الهوية، ولأن النظام يعمل على توفير درجات الصف الثاني والفصل الدراسي الثاني للمدرسة الابتدائية، في هذا اليوم، يتم عرض نتائج الفصل الدراسي الثاني على موقع نور الإلكتروني، مع أرقام التعريف وأكواد التحقق للاستعلام، أما بالنسبة للنتائج الأخرى فستظهر على موقع مدرستي من المرحلة الثالثة إلى المرحلة السادسة من المرحلة الابتدائية، عندما ينتهي الطالب يوم الخميس المقبل، سيتم عرض النتيجة باستخدام رقم الهوية 1442.

دخول noor.moe.gov.sa لنتائج الطلاب المرحلة الابتدائية

يتم إجراء الامتحان لطلاب المرحلة الابتدائية في أول يوم من شهر رمضان، كذلك تستمر الامتحانات حتى نهايتها التي جرت الأسبوع الماضي، كذلك قاموا بإجراء الاختبار على منصة مدرستي التعليمية، والتي تم من خلالها إجراء أكثر من 500 مليون اختبار، ستكون النتائج متاحة على موقع نظام نورالإلكتروني برقم الهوية بعد ساعات من الان 1442، كذلك أكدت وزارة التربية والتعليم أهمية المعلمين وأهمية تعليم الطلاب من خلال منصة مدرستي، وقامت كذلك بإنشاء دور إلكتروني لتتبع الاختبارات التي يتم إجراؤها من خلال المنصة، بالإضافة إلى ذلك قامت بتحديد مواعيد امتحانات الثانوية العامة والمراحل المتوسطة في اليوم السادس.

يمكنك فهم نتائج المراحل الرئيسية من خلال بضع خطوات وهي: