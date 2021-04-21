وزير الري الإثيوبي: انتهينا من المخارج السفلية لسد النهضة

أعلن وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بقلي، الأربعاء، أن المخارج السفلية لسد النهضة التي تم الانتهاء منها مؤخرا، بدأت العمل بطاقة إجمالية تبلغ 1860 مترا مكعبا في الثانية.

وقال وزير الري الإثيوبي، وفقا لمصادر محلية، إن "استكمال منفذي القاع يضمن استمرار تدفق المياه إلى دول المصب، ويدعم فيضان نهر النيل"، بحسب ما أفاد مراسلنا في أديس أبابا.

وأوضح الوزير أن سعة كل منها بلغت 930 مترا مكعبا من المياه في الثانية، بسعة إجمالية تبلغ 1860 مترا مكعبا في الثانية، مما يعني أن "المنفذين الاثنين يجتمعان معا لتصريف مجرى نهر النيل بالكامل في غضون عام".

وأضاف بقلي أنه تم تصميم سد النهضة بطريقة "لا تسبب أي نوع من الضرر لدول المصب"، مؤكدا أن المنفذين السفليين لديهما القدرة على إتمام سحب 50 مليار متر مكعب، وهو متوسط التدفق السنوي لنهر النيل.

وتابع قائلا إنه عندما يتم بدء تشغيل 13 توربينة، يتيح كل منها تدفق 330 مترا مكعبا من المياه في الثانية، مما "سيسمح بكمية كبيرة من المياه إلى المصب".