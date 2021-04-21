مقتل 3 وإصابة 11 شخصا في انفجار بفندق فخم في جنوب غربي...



قالت الشرطة الباكستانية، اليوم الأربعاء 21 أبريل ، إن انفجارا وقع في فندق فخم أودى بحياة ثلاثة أشخاص وأصاب 11 آخرين في جنوب غربي باكستان.

وقال مسؤول الشرطة الباكستانية ناصر مالك لوكالة "رويترز": "هز انفجار منطقة انتظار السيارات في فندق سيرينا".

ويقع الفندق في كويتا عاصمة إقليم بلوشستان في جنوب غربي باكستان، الذي يشهد منذ فترة طويلة تمردا محدودا من سكان محليين.

وليست تلك أول مرة تشهد فيها المنطقة انفجارا، حيث سبق ولقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون بانفجار قنبلة داخل مسجد بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.

وأكد قائد شرطة كويتا عبد الرزاق تشيما، أن من بين القتلى ضابط شرطة، وفقا لصحيفة "داون" الباكستانية.

كما شهدت المدينة أيضا انفجارا في أغسطس الماضي، داخل مسجد بمنطقة كوتشلاك، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح.

وكويتا هي عاصمة إقليم بلوشستان الذي يعاني منذ عقود من التمرد الانفصالي. وعادة ما يهاجم الانفصاليون البنية التحتية للطاقة وقوات الأمن.