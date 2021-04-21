”وول ستريت جورنال”: واشنطن أبدت استعدادا لتخفيف العقوبات عن قطاعات صناعية إيرانية 

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن واشنطن أبدت استعدادها لتخفيف العقوبات عن قطاعات صناعية إيرانية، بما في ذلك قطاعي النفط والمال، مما يساعد على تضييق الخلافات في المحادثات النووية.
صحيفة: واشنطن أبدت استعدادا لتخفيف العقوبات عن قطاعات صناعية إيرانيةتقرير أمريكي: بروز خلافات بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن نووي إيران
وأوضحت مصادر للصحيفة الأمريكية أن التقدم في مفاوضات فيينا جاء بعد تقديم واشنطن ملامح خطة تخفيف العقوبات التي فرض عدد كبير منها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
وأكدت المصادر أن واشنطن لا تنوي رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة المنظمات الإرهابية، مبينة أن العقوبات المفروضة على الحرس الثوري ومكتب المرشد الأعلى علي خامنئي، هما "عقبتا" التفاوض.
وقد قال المسؤولون الأمريكيون سابقا إنهم على استعداد للنظر في رفع بعضها، لكنهم لم يذكروا بالتفصيل العقوبات التي يمكن تخفيفها أو الكيانات الإيرانية المشمولة.
هذا واختتم مسؤولون أمريكيون وإيرانيون في فيينا هذا الأسبوع محادثات استمرت خمسة أيام، وعادت الوفود إلى بلادها قبل استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل.
وقال أشخاص شاركوا في المحادثات إن التقدم قد تحقق حيث حددت الولايات المتحدة بشكل أوضح ملامح تخفيف العقوبات التي تستعد لتقديمها.
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