المكسيك تسجل 549 وفاة وأكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا 

أفادت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الأربعاء، بأنه تم تسجيل 549 حالة وفاة و4639 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت أن إجمالي حالات الوفاة ارتفع إلى 213597 أما إجمالي حالات الإصابة بالفيروس فبلغ 2315811 إصابة. وقالت الحكومة إن العدد الحقيقي للحالات من المرجح أن يكون أعلى بكثير. كما تشير بيانات منفصلة نشرت مؤخرا إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى بنسبة 60٪ على الأقل من الرقم المؤكد.

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