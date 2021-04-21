مقتل 5 جنود في هجوم على قافلة عسكرية في بوركينا فاسو 

قتل 5 جنود في هجوم لمسلحين على قافلة عسكرية شمالي بوركينا فاسو، حسبما ذكر مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك".

وقال المصدر، اليوم الأربعاء، إن " 5 جنود قتلوا، الأربعاء، في هجوم مسلح بمنطقة سانمانتنغا شمالي بوركينا فاسو، وجرح 3 آخرون".

وأضاف أن "مسلحين مجهولين على دراجات نارية نصبوا كمينا على الطريق لعدد من المركبات العسكرية وأطلقوا النار عليها قرب بلدة يرغو بمنطقة بسانماتغنا".