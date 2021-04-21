مقتل 5 جنود في هجوم على قافلة عسكرية في بوركينا فاسو 

قتل 5 جنود في هجوم لمسلحين على قافلة عسكرية شمالي بوركينا فاسو، حسبما ذكر مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك".
وقال المصدر، اليوم الأربعاء، إن " 5 جنود قتلوا، الأربعاء، في هجوم مسلح بمنطقة سانمانتنغا شمالي بوركينا فاسو، وجرح 3 آخرون".
وأضاف أن "مسلحين مجهولين على دراجات نارية نصبوا كمينا على الطريق لعدد من المركبات العسكرية وأطلقوا النار عليها قرب بلدة يرغو بمنطقة بسانماتغنا".
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