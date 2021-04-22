أسهل وصفة لتحضير وجبة السحور الزبادي المنزلي بطريقة سهلة خالي الدسم

تعتبر وجبة السحور من أكثر الوجبات التي تصب الأسرة الاهتمام الكبير بها وخلال شهر رمضان الكريم نلاحظ الإقبال الكبير على الزبادي خاصةً في السحور للحفاظ على الماء في الجسم وعدم الشعور بالعطش أثناء ساعات الصيام كما أن الزبادي يقوم بتعويض الجسم الفيتامينات التي يحتاجها من خلال الوجبات الرئيسية ويحافظ على نضارة الجسم والبشرة، لا تعتبر الزبادي فقط هي الوجبه الرئيسية التي يجب الإعتماد عليها فقط أثناء السحور بل يتم تناولها بعد الطعام الأساسي لتساعد على الهضم كما أنها من الوجبات التي تعتمد عليها الأمهات الأطفال في بداية تعود الأطفال على تناول الوجبات حتى يحصل الطفل منها على الفيتامينات اللازمة لذلك فإن الزبادي مهم توافرها سواء في شهر رمضان أو في الحياة اليومية ونقدم لكم طريقة صحية خفيفة لتحضير الزبادي في المنزل بسهوله من خلال متابعة هذا المقال.

نقوم بإنتاج الكثير من المنتجات من الألبان ولعل أهم تلك المنتجات هو الزبادي الذي يعتبر من أهم مشتقات اللبن وأكثرها استهلاكاً حيث تعتبر الزبادي هي الغذاء الأمثل للأطفال من عمر عام إلي عامين وكذلك يكثر تناولها في تلك الفترة في السحور حيث يحافظ تناول عبوة من الزبادي أثناء السحور على الإحتفاظ بالماء في الجسم وكذلك الحفاظ على الجلد من الجفاف أثناء ساعات الصيام لذلك الإقبال على إستهلاك الزبادي كبير في تلك الفترة نتيجة لذلك نقدم لكم طريقة مختصرة لتحضير الزبادي في المنزل بمكونات إقتصادية متوفرة في جميع المنازل يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير الزبادي في المنزل

المكونات:

نصف كيلو جرام من الحليب ويمكنك الزيادة حسب الرغبة وإختيار نوع الحليب سواء خالي الدسم أو كامل الدسم حسب الرغبة ويفضل أن يكون خالي الدسم.

فنجان زبادي بلدي.

ملعقتين كبيرتين من الحليب البودرة.

أولاً نقوم بوضع الحليب على النار حتى الغليان بعد ذلك نقوم بوضع الزبادي ونقلبهم مع الحليب بشكل مستمر حتى تذوب. إضافة مسحوق الحليب البودرة والذي يعتبر المكون الأساسي لجعل الزبادي تتماسك ونستمر بالتقليب حتى تمام الذوبان. تحضير أكواب خاصه بالزبادي ونسكب الزبادي بالأكواب ثم نضع الأكواب في صينية كبيرة ونقوم بغلي كمية من الماء وسكب الماء المغلي حول الأكواب. وضع غطاء كبير على الصينية بعد غليان الماء للحفاظ على درجة الحرارة المرتفعة وبعد تماسك الزبادي نقوم بوضع أكواب الزبادي في الثلاجة بعد أن تصبح باردة. نضع أكواب الزبادي في الثلاجة لمدة تتراوح بين ثلاث إلي خمس ساعات متواصلة.

طريقة التحضير: