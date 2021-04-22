لعبة ماين كرافت ، واحدة من أهم الألعاب الإلكترونية التي نالت على إعجاب الكثيرين والتي حققت نجاح باهر في وقت قصير جدا، وقد تم إطلاق ماين كرافت لأول مره في نهاية عام 2009 حيث قام المصمم السويدي ماركوس بيرسون بالاشتراك مع جنس برجستين وقاموا بتطوير هذه اللعبة عن طريق لغة جافا وهي اللغة الرسمية التي تستخدم في تطوير اللعبة حتي يومنا هذا، بعد ذلك قد قامت شركة مايكروسوفت بشراء اللعبة وتطويرها لكي تنال على إعجاب اللاعبين، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على لعبة ماين كرافت الاصلية الإصدار الجديد للجوالات 2021، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

الأنظمة والأجهزة المتاح تثبيت لعبة ماين كرافت عليها 2021

لعبة ماين كرافت تدعم إمكانية تثبيت واللعب على الكثير من الأجهزة المختلفة ولكن بشرط توافر وجود سعة معينة وتوافر نسخة خاصة لكل جهاز تريد تشغيل لعبة minecraft عليه، وهذه هي الأنظمة والأجهزة المتاح تثبيت ماينكرافت عليها مرتبه تصاعديا حسب سنه بدء الدعم :

windows 7, 8, 8, 1, 10 .

أنظمة أكس بوكس 360 .

نظام أندرويد .

لينكس .

بلاي ستيشن 4، بىي ستيشن 5، بلاي ستيشن 3 .

جهاز آبل ماك .

جهاز إكس بوكس 1 .

بلاي ستيشن vita .

نظام ويندوز فون .

أجهزة أيفون ios .

أوضاع لعبة ماين كرافت 2021

تتميز لعبة ماين كرافت بوجود العديد من الأوضاع المختلفة التي بالتأكيد تشعر اللاعب بمتعه أكبر إثناء اللعب، وهذه هي أوضاع لعبة minecraft الاصلية :

الوضع الأول هو ( survival ) وهو وضع البقاء على قيد الحياه .

الوضع الثاني هو ( creative ) وهو وضع الإبداع .

الوضع الثالث هو ( hardcore ) وهو الوضع المتشدد .

الوضع الرابع هو ( adventure ) وهو وضع المغامرة .

الوضع الخامس هو ( spectator ) وهو وضع المشاهد .

متطلبات تشغيل لعبة ماين كرافت للجوالات الأندرويد 2021

يجب توفير بعض المتطلبات لكي يتم تشغيل ماين كرافت على الجوال أو على الأجهزة اللوحية المختلفة، وهذه هي متطلبات تشغيل اللعبة :

يجب توافر ذاكرة وصول عشوائية 2 جيجا بايت رام .

وجود نظام أندرويد 4.0.4 .

نوعيه المعالج arm_v7a بسرعة 800 ميجا هرتز .

يجب أن توجد مساحة خالية على الجوال أو على الأجهزة اللوحية لا تقل عن 1 جيجا بايت .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم لعبة ماين كرافت الإصدار الجديد للجوالات 2021 .