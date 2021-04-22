برقم الإقامة يُمكنك الآن الاستعلام عن صلاحية الإقامة إليكترونياً 1442هـ

نتناول بالشرح الخطوات اللازمة لإجراء عملية الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة للعام الهجري 1442، حيث تُعد الإقامة بمثابة تصريح عام تُمكٌن لحاملها الإقامة في آي من الدول التي تتيح ذلك والعيش على أراضيها، سواء كانت للعمل أو لإتمام الدراسة أو لآي سبب آخر من الأسباب التي تسمح بأصدار تصريح إقامة لشخص أجنبي في دولة خلاف دولتة الأم، كما تعتمد إصدار الإقامات على مدى احتياجات الدولة إلي عمالة وكوادر بشرية داخلها، ومن أبرز تلك الدول العربية التي تستقطب كوادر بشرية المملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن الإقامات يجب أن يكون لها فترة صلاحية تُحدد من قبيل الدولة محل التوطين ويتم إصدار لحاملها رقم خاص به لإمكانية العيش والتوطين في الدولة، ويسعى الوافدون داخل المملكة لمعرفة خطوات استعلام سريان الإقامة برقم الإقامة الخاص به من أجل الاطمئنان على مدي سريانها بشكل قانوني لكي لا يقع الوافد تحت طائلة القانون.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1442هـ:

أتاحت الجهه المختصة بذلك والمتمثلة في وزارة الداخلية السعودية خطوات الاستعلام على صلاحية الإقامة، وذلك في خطط وسعي المملكة إلى تيسير المُعاملات الحكومية واستعلامات الوافدين المُقيمين “online” في ظل الوضع الحالي، ويُمكِن إستكمال الاستعلام عن طريق إتباع الخطوات التي نستعرضها لكم في السطور القادمة:

قُم أولاً بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية عبر الإنترنت. ثم الكبس على الخانة المخصصة “للإقامات”. بعد ذلك يجب إستكمال عملية تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المُستعلم وكلمة المرور الخاصة به. ثم الكبس على الخانة المخصصة لـ “خدماتي”. ثم اختر>> “خدمات الجوازات”. ثم الكبس على كلمة “الاستعلام. استكمل كتابة البيانات اللازم ادراجها بعناية، مع ادخال رقم الإقامة الخاص بالمستعلم. ثم عليك كتابة رقم التحقيق. انقر الكبس على الخانة المخصصة للعرض.

أهمية معرفة سريان الإقامة:

تتمحور أهمية الاستعلام عن صلاحية الإقامة 1442هـ، في أن الحكومة في المملكة السعودية شديدة الصرامة في هذا الصدد تحديداً ولا تسمح بالتقصير في تطبيق هذه القواعد إطلاقاً، حيث أنها قد وضعت العديد من مختلف العقوبات والغرامات المالية وكذلك على الوافدين التي قد انقضت مدة إقامتهم، ولم يقوموا بإجراءات التجديد مرة أخرى، وجاء ذلك في ضوء التشديد وإصدارات أوامر بعدم التهاون والسماح بأي وضع يهدد أمن واستقرار البلاد، وعليه فقد طبقت المملكة العديد من الغرامات على المخالفين الذين قد مضي فترة سريان إقامتهم ولم يجددونها ومنها مايلي: