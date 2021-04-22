نتائج نظام نور برقم الهوية Eduwave 1442: رابط استخراج نتائج الطلاب اليوم الخميس

ننشر رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية Eduwave 1442 الذي يتم البحث عنه من قبل كافة منسوبي العملية التعليمية وخاصةً الطلاب والطالبات وأولياء الأمور لاستخراج نتائج طلاب الابتدائي برقم الهوية فقط ورمز التحقق، وذلك فور تفعيل وزارة التعليم رابط موقع نور بالهوية فقط noorresults الرسمي الجديد، ويجب العلم أن عملية استخراج النتائج تمر بعدد من المراحل بدايةً من انتهاء فترة الاختبارات النهائية للطلاب والطالبات، حتى الوصول لاعتماد النتائج من قبل قائد المدرسة.

لذلك حددت وزارة التعليم عام السعودية موعد الخميس بتاريخ الثاني والعشرون من شهر أبريل لعام 2021م الموافق لتاريخ العاشر من شهر رمضان 1442هـ، موعداً رسمياً لنشر وإعلان نتائج الطلاب عبر نظام نور لولي الأمر 1442، حيث يمكنكم اليوم استخراج شهادات الطلاب بالمرحلة الابتدائية فور إطلاق النتائج مباشرةً بشكل رسمي من قبل الوزارة من حساب نظام نور ولي الأمر أو من حساب الطالب.

نتائج نظام نور برقم الهوية Eduwave

بعد الانتهاء من الفترة المحددة للاختبارات النهائية للطلاب والطالبات بمراحل التعليم العام سواء الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، تبدأ كل مدرسة من المدارس في الانتهاء من رصد درجات كافة المواد الدراسية، حيث يتم رصد كل مادة بعد انتهاء الاختبار الخاص بها مباشرةً من قبل المعلمين والمعلمات بالمدارس.

ثم يتم بعد الانتهاء من الرصد، القيام بمراجعة درجات كافة الطلاب لكل مادة دراسية للتأكد من مطابقتها مع الدرجة الموجودة على منصة مدرستي التعليمية، ويجب العلم أن عملية التدقيق تبدأ من اليوم الأول للعام الدراسي، وذلك من خلال مراجعة بيانات الطلاب بمطابقة الأسماء والبيانات المسجلة على النظام بالموجودة في الهوية الوطنية أو جواز السفر.

ويتم تدقيق النتائج من جانب كل مدرسة على حده بعد الانتهاء من الاختبارات النهائية، وفور الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتدقيق النتائج واعتمادها من جانب قائد المدرسة، يتم نشر النتائج في نظام نور لنتائج الطلاب 1442، لكي يتمكن الطالب أو ولي أمره من استخراج الشادة من حساب برنامج نور لولي الأمر المركزي.

رابط نتائج نظام نور بالهوية

ينتظر الطلاب وأولياء الأمور حالياً تفعيل رابط نظام نور برقم الهوية فقط ورمز التحقق أو رابط موقع نور بالهوية فقط لاستخراج نتائج الطلاب برقم الهوية وبدون رقم سري، وتوفر وزارة التعليم اليوم الخميس 10 رمضان 1442هـ رابط دخول نظام نور لولي الأمر المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور فقط، فمن يرغب في استخراج الشهادات وطباعتها الآن، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط دخول نظام نور (noor.moe.gov.sa) الرسمي.

ومن يرغب في التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب من موقع نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق، أو التعرف على كيفية دخول نظام نور لنتائج الطلاب من حساب ولي الأمر أو الطالب، يمكنه ذلك الآن من خلال موقع ثقفني.

تقديرات المقررات الدراسية المعتمدة في نظام نور

يمكنكم التعرف على التقديرات للمقررات الدراسية والمعدلات الفصلية والتراكمية ورمز التقدير والدرجة أو المعدل من خلال النقاط التالية:

التقدير (ممتاز مرتفع)، رمز التقدير (أ+)، الدرجة أو المعدل من 95 إلى 100. التقدير (ممتاز)، رمز التقدير (أ)، الدرجة أو المعدل من 90 إلى أقل من 95. التقدير (جيد جداً مرتفع)، رمز التقدير (ب+)، الدرجة أو المعدل من 85 إلى أقل من 90. التقدير (جيد جداً)، رمز التقدير (ب)، الدرجة أو المعدل من 80 إلى أقل من 85. التقدير (جيد مرتفع)، رمز التقدير (ج+)، الدرجة أو المعدل من 75 إلى أقل من 80. التقدير (جيد)، رمز التقدير (ج)، الدرجة أو المعدل من 65 إلى أقل من 75. التقدير (مقبول مرتفع)، رمز التقدير (د+)، الدرجة أو المعدل من 60 إلى أقل من 65. التقدير (مقبول)، رمز التقدير (د)، الدرجة أو المعدل من 50 إلى أقل من 60. التقدير (غير مجتاز راسب)، رمز التقدير (ر)، الدرجة أو المعدل أقل من 50. التقدير (محروم)، رمز التقدير (ن)، الدرجة أو المعدل صفر “محروم”. التقدير (ناقص غير مكتمل)، رمز التقدير (ص)، الدرجة أو المعدل “مؤجل”.

خطوات استخراج نتائج الطلاب في نظام نور للشهادات 1442

نظراً لزيادة الاستفسار حول كيف أطلع نتيجتي في نظام نور لنتائج الطلاب 1442، فقد قمنا بتوفير الخطوات الصحيحة واليسيرة لاستخراج نتائج الطلاب وطباعة الشهادة في نظام نور للنتائج المركزي، حيث يتيح نظام نور باسم المستخدم وكلمة السر إمكانية استخراج نتائج الطلاب من حساب نظام نور ولي الأمر الشخصي.

وذلك من خلال الدخول إلى نظام نور نتائج ابتدائي باتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم تعبئة بيانات الدخول لولي الأمر أو الطالب والطالبة، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”، ومن الصفحة الرئيسية لموقع نظام نور نتائج الطلاب، قم بالنقر على “إشعار بنتيجة الطالب” المراد عرض نتيجته، ثم اختيار الفصل الدراسي الثاني والنقر على زر “ابحث”.

كما يمكن عرض نتائج الطلاب من أيقونة “التقارير” للطالب، ثم من كشوف الدرجات نقوم بالنقر على “إشعار بنتيجة الطالب”، واختيار الفصل الدراسي والضغط على “ابحث”، وسيتم عرض النتيجة للطالب أو الطالبة بشكل مباشر، ومن يرغب في مشاهدة شرح خطوات استخراج نتائج الطلاب في نظام نور المركزي، يمكنه ذلك من خلال متابعة الفيديو التالي:

إعلان النتائج في نظام نور 1442

تم الإعلان من جانب العديد من المدارس الابتدائية اليوم عن إتاحة نتائج الطلاب والطالبات عبر موقع نظام نور الإلكتروني، حيث يمكن لولي الأمر أو الطالب الآن استخراج الشهادات وطباعتها دون الحاجة لمراجعة المدرسة، ويمكنكم الحصول على نتائج نظام نور برقم الهوية Eduwave من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.