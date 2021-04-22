رابط نظام نور ولي الأمر لاستعلام نتائج الطلاب برقم الهوية فقط 1442 RESULTS

نظام نور ولي الأمر يتيح استعلام نتائج الطلاب برقم الهوية 1442 فقط الآن، ويساعد كافة أولياء الأمور والتلاميذ علي معرفة شهادات الطلاب الابتدائي وكافة المراحل علي مدار الأعوام الماضية والقادمة، ومع نهاية فترة الاختبارات النهائية، أصبحت الدرجات متاحة عبر الموقع الإلكتروني، وستتاح لبقية المراحل تباعاً، ويمكنك استعلام نتائج الابتدائي نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق الآن.

نظام نور ولي الأمر تسجيل دخول للنتيجة

أتاحت وزارة التعليم السعودية خدمة استخراج النتائج برقم الهوية عبر رابط موقع نظام نور للنتائج 1442 الفصل الثاني، وبنهاية فترة الاختبارات للمرحلة الابتدائية، قد أكدت الوزارة قبلها أن صدور النتيجة سيكون بنهاية الأسبوع، أي يوم الخميس الموافق 22 من أبريل 2021، والذي يوافق 10 من شهر رمضان المبارك.

أصبح متاح تسجيل دخول حساب ولي أمر كل طالب، والحصول علي إشعار درجات يحتوي شهادات الطلاب برقم الهوية فقط وتحليلها بكل سهولة، والتعرف علي الدرجات لكافة المواد خلال الفصل الدراسي الثاني المنتهي، والذي تم عقده عبر منصة مدرستي التعليمية، وتم تقديم الاختبارات نظراً للظروف الحالية خلاله.

رابط نتائج الطلاب برقم الهوية 1442

نتعرف معكم الآن علي كيفية استعلام نتائج نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق بكل سهولة كالآتي:

يقوم المستخدم بالدخول إلي الرابط الآتي، رابط موقع نور التعليمي.

يتم تسجيل البيانات الخاصة بولي أمر الطالب من خلال المربع الموضح.

كتابة رقم السجل المدني، وكتابة الرقم السري، وإدخال رمز التحقق.

الضغط علي دخول.

التفعيل للنتائج، من خلال الأيقونة الخاصة بها.

اختيار المرحلة والصف التابع له الطالب.

الضغط علي استخراج النتائج للطلاب.

أصبح متاح بكل سهولة الاستعلام عن شهادات الطلاب برقم الهوية فقط، وكل ما عليكم هو تسجيل دخول نظام نور ولي الأمر 1442.