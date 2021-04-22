ثنائية بنزيمة تقود ريال مدريد لقمة الدوري الإسباني

ساعدت ثنائية كريم بنزيمة في الشوط الأول فريقه ريال مدريد في الفوز 3-صفر على مضيفه قادش والتقدم لصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وهز اللاعب الفرنسي الشباك مرتين وفيما بينهما أحرز المدافع ألفارو أودريوزولا هدفه الأول مع ريال مدريد ليرتفع رصيد الفريق إلى 70 نقطة متساويا مع غريمه أتليتيكو مدريد الذي يستضيف ويسكا الخميس.
وبدأ صاحب الأرض، الذي كان يسعى لفوزه الثاني المحلي على ريال مدريد في الدوري هذا الموسم، بشكل قوي ومرت محاولة ينز يونسون بجوار المرمى لكن الفريق الضيف فرض سيطرته بعد ذلك.
وافتتح بنزيمة التسجيل من ركلة جزاء عند مرور نصف ساعة قبل أن يصنع الهدف الثاني لأدوريوزولا بعد ذلك بثلاث دقائق.
وأكمل المهاجم المخضرم ثنائيته قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول ليحسم فوز فريق المدرب زين الدين زيدان.
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