مقتل 3 وإصابة 11 شخصا فى انفجار بفندق فخم فى جنوب غربى باكستان

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتينك"، قال مسؤول الشرطة الباكستانية ناصر مالك لوكالة "رويترز": "هز انفجار منطقة انتظار السيارات فى فندق سيرينا". ويقع الفندق فى كويتا عاصمة إقليم بلوشستان فى جنوب غربى باكستان، الذى يشهد منذ فترة طويلة تمردا محدودا من سكان محليين. وليست تلك أول مرة تشهد فيها المنطقة انفجارا، حيث سبق ولقى 12 شخصا مصرعهم وأصيب آخرون بانفجار قنبلة داخل مسجد بمدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غربى باكستان. وأكد قائد شرطة كويتا عبد الرزاق تشيما، أن من بين القتلى ضابط شرطة، وفقا لصحيفة "داون" الباكستانية.

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