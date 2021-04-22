رابط استعلام نتائج الطالب في نظام نور، يبحث عنه عدد كبير الآن من الطلبة والطالبات في الصفوف الدراسية من الصف الثالث الابتدائي وحتى السادس الابتدائي بالمرحلة الابتدائية، حيث من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج الطلاب في هذه الصفوف الدراسية اليوم الخميس الموافق 10/9/1442 الموافق 22 أبريل 2021 في نظام نور، وفقاً للخطة المعلنة من قبل وزارة التعليم والتي تتضمن اجراءات نهاية العام الدراسي الجاري بجميع الصفوف الدراسية في المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والثانوية.

طريقة ورابط استعلام نتائج الطلاب في نظام نور 1442:-

ستعلن نتائج الطلاب في الصفوف الدراسية من الثالث إلى السادس الابتدائي اليوم الخميس 10 رمضان 1442 ، حيث شددت وزارة التعليم في هذه الصفوف على ضرورة أن يتم الانتهاء من أعمال رصد الدرجات وإعلان النتيجة للطلبة والطالبات والسادة أولياء الأمور في الموعد المحدد له وإلا لن يتم الحصول على الإجازة السنوية حتى يتم الانتهاء من أعمال الرصد، ويمكن الحصول على النتائج في الفصل الدراسي الثاني 1442 بالخطوات الأتية:-

1- الولوج إلى نظام نور التعليمي.

2- إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية ثم كلمة المرور ثم إدخال رمز التحقق ثم الضغط على تسجيل دخول.

3- الضغط على التقارير.

4- اختيار إشعار بنتيجة الطالب.

كذلك فقد أعلنت وزارة التعليم في المملكة عن إمكانية حصول الطلاب على نتائجهم من خلال منصة مدرستي، وطباعة إشعار بالنتيجة، وذلك ضمن الخدمات الإلكترونية المتعددة التي تقدمها منصة مدرستي إلى الطلاب والسادة أولياء الأمور، حيث ساهمت تلك المنصة في نجاح العملية التعليمية في المملكة بشكل كبير في ظل استمرار أزمة جائحة كورونا المستجد، حيث تصميمها لتكون بديل عن الحضور الفعلي للمدرسة.

من ناحية أخرى فقد أعلنت وزارة التعليم على لسان الدكتور حمد أل الشيخ وزير التعليم في المملكة عن إعطاء الهيئة التعليمية اللقاح الخاص بمكافحة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، حرصاً من الوزارة على سلامة منسوبيها من الهيئتين التعليمية والإدارية، حيث من خطط الوزارة أن يكون العام الدراسي الجديد المقبل 1443 حضورياً بدلاً من نظام الدراسة عن بعد والذي تم تطبيقه العام الجاري، حيث أنه لا بديل عن الحضور الفعلي للمدرسة.