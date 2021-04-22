نتائج الفصل الثاني 1442 في نظام نور برقم الهوية؛ يُعد نظام نور من الأنظمة التي أعلنتها وزارة التعليم السعودية حتى يستطيع كل طالب أن يحصل على الخدمات التعليمية عبر الإنترنت، كما أنه يساعد الطلاب في الحصول على النتائج النهائية، وقد أعلنت الوزارة أيضاً أن نتائج الفصل الدراسي الثاني 1442 هجرياً سوف يتم نشرها في نظام نور تدريجياً وذلك بعد الانتهاء من اختبارات الفصل الثاني.

نتائج الفصل الثاني 1442 في نظام نور برقم الهوية

هناك الملايين من الطلاب السعوديين الذين ينتظرون إعلان نتائج الفصل الثاني 1442 في نظام نور، وخاصة بعدما أعلنت الوزارة أنه سوف يتم الإعلان عن النتائج فور انتهاء الطلاب من الامتحانات وتسليمها عبر منصة مدرستي، حيث يقوم المدرس بوضع درجات الاختبارات في نظام نور مع درجات التقويمات والأنشطة الأخرى ودرجات أعمال السنة، حتى يتمكن الطالب من طباعة الشهادة النهائية للفصل الدراسي الثاني عام 1442 هجرياً من خلال رابط النتائج برقم الهوية.

كيفية الاستعلام عن النتائج في نظام نور برقم الهوية

يمكن للطالب الحصول على النتائج عبر نظام نور ولي الأمر برقم الهوية وذلك عن طريق اتباع الآتي:

في البداية يتم الدخول على موقع برنامج نور الرسمي من خلال رابط النتائج برقم الهوية.

يقوم ولي الأمر بالدخول إلى حسابه باستخدام اسم المستخدم والرقم السري ورمز التحقق.

ثم الدخول إلى نتائج الطلاب وتحديد الفصل المراد الاستعلام عنه.

حيث يمكن معرفة نتائج السنوات الماضية من خلال اختيار العام والفصل المراد الاستعلام عنه.

هكذا يتمكن الطلاب من معرفة النتائج وجميع البيانات التي يريدون معرفتها من خلال الدخول على الحساب الشخصي في نظام نور.

موعد ظهور نتائج الفصل الثاني عبر نظام نور

أكدت بعض المصادر أن نتائج المرحلة الابتدائية التي قد انتهت من أداء الاختبارات يوم السادس من رمضان سوف يتم الإعلان عن نتائجها في نظام نور برقم الهوية في يوم العاشر من شهر رمضان أي في خلال الساعات القليلة المقلبة، وقد يتم الإعلان أيضاً عن نتائج المرحلة المتوسطة والثانوية في الأيام القليلة المقبلة وذلك عقب الإنتهاء من كافة الامتحانات، لذلك يترقب الجميع نتائج الفصل الثاني من خلال نظام نور.

كما أنه سوف يتمكن أولياء الأمور من دخول موقع نور برقم الهوية وذلك كما وضحنا من قبل والحصول على الدرجات، وطباعة الشهادات المعتمدة من قبل وزراة التعليم.

هكذا نكون قدمنا لكم معلومات كافية عن نتائج الفصل الثاني 1442 في نظام نور برقم الهوية، وكيفية الاستعلام عن النتائج في نظام نور برقم الهوية، وموعد إعلان نتائج الفصل الثاني عبر نظام نور.