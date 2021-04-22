كيفية فتح رقمين واتساب علي جهاز واحد وفصل الأنترنت عن الواتساب فقط

فتح رقمين واتساب علي جهاز واحد، يمكنك فتح أكثر من حساب ورقم علي الواتساب بعد العديد من التحديثات المستمرة للواتساب فبذلك سيمكن الآن شرح كيفية فتح أكثر من رقم علي جوال واحد من خلال الواتساب العادي والواتس اب الذهبي واليكم الطريقة ببساطة. طريقة فتح رقمين واتساب علي جهاز واحد الطريقة الأولي هي ان يكون مثبت لديك في الجوال الإصدار الحديث أو أحدث أصدارات الواتس اب الذهبي أو الواتس اب جولد whats app plus وهو من أفضل التطبيقات من ناحية الأمان والخصوصية كما أنه يتيح لك تحميل الحالات الغنائية والصور دون طلبها من صاحبها ومعرفة من يرسل حالات.

الطريقة الثانية وهي فتح متجر جوجل بلاي من جوالك google play او من الآيفون فتح جوجل ستور google store ثم كتابة تلك الكلمة في البحث Parallel Space ثم ثبت تلك التطبيق علي جوالك وسيتم فتح جميع التطبيقات من خلال تلك التطبيق ونسخ التطبيقات المثبتة علي هاتفك مرة أخري لفتح أكثر من حسابين علي الفيسبوك أو فتح أكثر من رقم أو حساب واتساب من خلال تلك التطبيق وهو تكرار البرامج دون التأثير في الذاكرة أو علي الآخر. مميزات استخدام الواتساب الذهبي whats app gold و اتس اب بلس عند استخدام النسخة الأصلية من واتساب الجولد أو الذهبي فأنه أكثر التطبيقات آمناً. لا يوجد به ثغرات مثل ثغرات الواتساب الأخضر العادي التي تسبب اختراق الخصوصية. يمكنك من تحميل الحالات او استتس الأخرين دون طلبها. معرفة من يخفي حالة الواتساب عليك. سهولة قطع الواي فاي عن تطبيق الواتس اب فقط. يخفي أنك شاهدت المحادثات ولا يعمل seen أو العلامة الزرقاء للآخرين رغم انك قد شاهدتها ولم ترد عليها. يلغي علامة يكتب الآن typing. أخفاء ميزة أو علامة أنك قد استمعت إلي الريكورد أو المقطع الصوتي وعمل سين عليها. يمكنك من استرجاع الرسائل المحذوفة حتي بعد عمل الحظر. يمكنك من تغير خط الرسائل كلها من font الذي تختاره. يصعب عملية اختراق حسابك ويصعب من الدخول في خصوصيتك. يمكنك من تحديد من 10 إلى 90 صورة وإرسالها في وقت واحد. يمكنك من وضع كلمة مرور خاصة بالواتساب الذهبي. طريقة فصل الواي فاي “الأنترنت” عن الواتساب اب فقط طريقة فتح رقمين واتساب علي جهاز واحدمميزات استخدام الواتساب الذهبي whats app gold و اتس اب بلسطريقة فصل الواي فاي “الأنترنت” عن الواتساب اب فقط ☻يمكنك فتح الواتساب والضغط علي تلك الأيقونة الموجودة وتختار قفل الأنترنت عن التطبيق وذلك في الواتساب الذهبي فقط. طريقة أخفاء حالتك عن الأصدقاء في الواتس اب الذهبي طريقة أخفاء حالتك عن الأصدقاء في الواتس اب الذهبي الوسوم

فتح رقمين واتساب علي جهاز واحد، يمكنك فتح أكثر من حساب ورقم علي الواتساب بعد العديد من التحديثات المستمرة للواتساب فبذلك سيمكن الآن شرح كيفية فتح أكثر من رقم علي جوال واحد من خلال الواتساب العادي والواتس اب الذهبي واليكم الطريقة ببساطة. طريقة فتح رقمين واتساب علي جهاز واحد الطريقة الأولي هي ان يكون مثبت لديك في الجوال الإصدار الحديث أو أحدث أصدارات الواتس اب الذهبي أو الواتس اب جولد whats app plus وهو من أفضل التطبيقات من ناحية الأمان والخصوصية كما أنه يتيح لك تحميل الحالات الغنائية والصور دون طلبها من صاحبها ومعرفة من يرسل حالات.

الطريقة الثانية وهي فتح متجر جوجل بلاي من جوالك google play او من الآيفون فتح جوجل ستور google store ثم كتابة تلك الكلمة في البحث Parallel Space ثم ثبت تلك التطبيق علي جوالك وسيتم فتح جميع التطبيقات من خلال تلك التطبيق ونسخ التطبيقات المثبتة علي هاتفك مرة أخري لفتح أكثر من حسابين علي الفيسبوك أو فتح أكثر من رقم أو حساب واتساب من خلال تلك التطبيق وهو تكرار البرامج دون التأثير في الذاكرة أو علي الآخر. مميزات استخدام الواتساب الذهبي whats app gold و اتس اب بلس عند استخدام النسخة الأصلية من واتساب الجولد أو الذهبي فأنه أكثر التطبيقات آمناً. لا يوجد به ثغرات مثل ثغرات الواتساب الأخضر العادي التي تسبب اختراق الخصوصية. يمكنك من تحميل الحالات او استتس الأخرين دون طلبها. معرفة من يخفي حالة الواتساب عليك. سهولة قطع الواي فاي عن تطبيق الواتس اب فقط. يخفي أنك شاهدت المحادثات ولا يعمل seen أو العلامة الزرقاء للآخرين رغم انك قد شاهدتها ولم ترد عليها. يلغي علامة يكتب الآن typing. أخفاء ميزة أو علامة أنك قد استمعت إلي الريكورد أو المقطع الصوتي وعمل سين عليها. يمكنك من استرجاع الرسائل المحذوفة حتي بعد عمل الحظر. يمكنك من تغير خط الرسائل كلها من font الذي تختاره. يصعب عملية اختراق حسابك ويصعب من الدخول في خصوصيتك. يمكنك من تحديد من 10 إلى 90 صورة وإرسالها في وقت واحد. يمكنك من وضع كلمة مرور خاصة بالواتساب الذهبي. طريقة فصل الواي فاي “الأنترنت” عن الواتساب اب فقط طريقة فتح رقمين واتساب علي جهاز واحدمميزات استخدام الواتساب الذهبي whats app gold و اتس اب بلسطريقة فصل الواي فاي “الأنترنت” عن الواتساب اب فقط ☻يمكنك فتح الواتساب والضغط علي تلك الأيقونة الموجودة وتختار قفل الأنترنت عن التطبيق وذلك في الواتساب الذهبي فقط. طريقة أخفاء حالتك عن الأصدقاء في الواتس اب الذهبي طريقة أخفاء حالتك عن الأصدقاء في الواتس اب الذهبي

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