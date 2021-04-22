تعرف علي شروط تتيح لأصحاب العمل إصدار تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية بالسعودية

تعرف علي شروط تتيح لأصحاب العمل إصدار تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية أوضحت المديرية العاملة الجوازات السعودية أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة 3 أشهر للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر الإلكترونية، حيث تقدم وزارة الداخلية داخل المملكة العربية السعودية خدمة أبشر والتي تتيح للمواطنين الاستعلام عن أي أمر إلكترونياً وذلك بهدف التسهيل على المواطنين وضمان الراحة للسعوديين والوافدين أيضاً، كما أكدت المديرية العامة للجوازات أن إيقاف الخدمات على سجل صاحب العمل، لا يعيق إتمام خدمات المكفولين.

شروط إصدار تأشيرة خروج نهائي للعمالة المنزلية

وقد أوضحت الجوازات عن طريق حسابها الرسمي على موقع تويتر إلى أنّ هذه الخدمة تمكّن أصحاب العمل من إصدار تأشيرة الخروج النهائي للعمالة المنزلية عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية خلال فترة التجربة لمن لم يصدر له هوية مقيم، وذلك تبعا للشروط التالية:

يشترط ألا يتجاوز مجموع عدد العمالة المنزلية وغير المنزلية أكثر من 100 عامل. يلزم ألا يكون العامل متوفىً أو متغيبًا عن العمل أو خارج المملكة. لابد أن يكون سجل العامل خالي من المخالفات المرورية. يجب أن تكون صلاحية جواز سفر العامل يجب أن تكون 60 يومًا أو أكثر.

شروط تسجيل بلاغ تغيب العمالة المنزلي

قد أضافت الجوازات السعودية أنه يجب أن يتم التحقق من بعض الشروط أثناء تسجيل بلاغ التغيب، ومن ضمنها الأتي:

يشترط أن تكون الإقامة سارية المفعول. أن يكون البلاغ لمرة واحدة فقط لكل مكفول. لا يجوز إلغاء بلاغ التغيب من أبشر وإنما بمراجعة إدارة الوافدين خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ. ألا تكون هناك تأشيرة خروج نهائي مصدرة للعامل. في حال تجاوز 15 يوما لا يتم إلغاؤه نهائيًّا ويحول المقيم إلى قائمة المراقبة ويرحل ويمنع من دخول المملكة.

موقف المكفولين من إيقاف خدمات على سجل صاحب العمل

أكدت المديرية العامة للجوازات أن إيقاف الخدمات على سجل صاحب العمل، لا يعيق إتمام خدمات المكفولين، كما ورد عن طريق الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع تويتر وجود إيقاف خدمات على سجل صاحب العمل لا يعيق من إتمام خدمات المكفولين على سجله عبر منصة أبشر، كما إنة يمكن إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية خلال 15 يومًا من تاريخ البلاغ، غير ذلك يرجى التواصل مع الزملاء في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للإفادة، وقد أوضح خطوات نقل كفالة العامل المنزلي عن طريق الجوازات السعودية