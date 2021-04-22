عقوبات أمريكية جديدة على مصادر اقتصادية لـ جيش ميانمار

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز"، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية بيانا قالت فيه، إنها فرضت عقوبات على "شركة ميانمار للأخشاب"، و"شركة ميانمار لـ اللؤلؤ"، موضحة أن الأخشاب واللآلئ تحديدًا، من المصادر الاقتصادى للجيش.
وفى سياق متصل، أكد وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، فى بيان له، أن واشنطن ستواصل استهداف القنوات التى توفر التمويل لـ المجلس العسكرى فى ميانمار.
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