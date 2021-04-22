عاجل.. صافرات الإنذار تدوى فى محيط مفاعل ديمونا الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، قال أفيخاى أدرعى، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، الليلة، إنه تم تفعيل صافرات الإنذار بمنطقة أبو قرينات فى النقب بالقرب من مفاعل ديمونا، مشيرًا إلى أنه يجرى التحقيق فى التفاصيل. وفى سياق متصل قال شهود عيان فى القدس، إنهم سمعوا دوى انفجار قوى فى المنطقة.

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