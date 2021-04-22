نتائج نظام نور لطلاب ابتدائي ١٤٤٢ الفصل الثاني من حساب ولي الأمر

ننشر رابط استعلام عن نتائج نظام نور لطلاب ابتدائي ١٤٤٢ للإطلاع على شهادات الطلاب الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري ١٤٤٢، وذلك فور تدشين موقع نور بالهوية الوطنية فقط، حيث أن وزارة التعليم سوف تتيح رابط نظام نور بالهوية الوطني أو نظام نور بالسجل المدني وذلك بعد الإنتهاء من رصد درجات الطلاب والطالبات والتأكد من تطابق الدرجات مع الدرجات الموجودة بمنصة مدرستي التعليمية. وقد سهل نظام نور من الارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها.

ومن خلال موقع ثقفني يمكنكم الدخول على نظام نور Noor system باسم المستخدم وكلمة المرور ورمز التحقق، ويمكنكم أيضا الاستعلام عن خطة التقويم الدراسي الجديدة ١٤٤٢.

نتائج نظام نور لطلاب ابتدائي

حددت وزارة التعليم موعد إعلان نتائج الطلاب ليكون يوم الخميس بتاريخ العاشر من شهر رمضان الجاري لتاريخ التاني والعشرون من شهر أبريل لعام 2021، وذلك عند الإنتهاء من رصد الدرجات ومراجعتها في نظام في نظام نور للنتائج، وإرسالها إلى إدارة المدرسة واعتمادها من قبل قائد المدرسة، ثم يتم استخراج كشوفات الطلاب المكملين وإعطائهم موعد الإختبار الخاص بهم للدور التاني ثم إعلان نتائج الطلاب. وقد سهل نظام نور ع أولياء الأمور والطلاب والطالبات الإطلاع على النتيجة كاملة.

خطوات استخراج نتائج الطلاب

تم الإعلان عن نتائج الطلاب من خلال نظام نور للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، ولمعرفة كيفية معرفة النتائج يتم إتباع الخطوات التالية:

دخول ولي الأمر على الحساب الخاص به عبر موقع نور (noor. moe. gov. sa). تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور للحساب الخاص بك. النقر على أيقونة التقارير. من كشوف درجات الطلاب أنقر على درجات أعمال السنة. تحديد الفصل الدراسي الثاني ثم الضغط على زر ابحث.

كما يمكن الإطلاع على شهادة الطالب من خلال النقر على خيار إشعار بنتيجة الطالب، ثم تحديد الفصل الدراسي الثاني والنقر على ابحث، ويمكنكم معرفة خطوات الاستعلام عن النتائج النهائية للطلاب والطالبات من خلال الفيديو التالي:

ويستطيع أولياء الأمور وطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.