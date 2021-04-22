إعلان مواعيد صرف المكرمة الملكية لمستحقي الضمان الاجتماعي

تزايدت عمليات البحث عبر “جوجل” ومواقع التواصل الاجتماعي عن مواعيد صرف المكرمة الملكية للمستحقين والتابعين إلى هيئة الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، ويأتي ذلك بعد التأخير من جانب الحكومة السعودية في صرف المستحقات التي يتم صرفها للأفراد المستحقين لها خلال شهر رمضان من كل عام وجاء هذا الدعم من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لعدد من الفئات وأهمها الأفراد للمستحقين لراتب الضمان الاجتماعي الشهري.

مواعيد صرف المكرمة الملكية

وأعلنت هيئة الضمان الاجتماعي بأنه تم إيداع مبلغ نقدي بلغ حوالي مليار و٩٠٠ ريال سعودي فقط أي ما يساوي ٥٠٠ مليون دولار أمريكي في حسابات الأفراد المستحقين للدعم، وقدمت هذه المنحة للأفراد للحد من ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه العديد من الفقراء ومحدوديى الدخل بالمملكة ولرفع عبء المعيشة عن كاهلهم ومساعدتهم في توفير احتياجات شهر رمضان.

وينتظر مئات الأسر السعودية على احر من الجمر المنحة المالية الخاصة بالمكرمة الملكية التي تصرف سنويا في الشهر الكريم، ومن الجدير ذكره أنه صرح أحد مسؤولي الضمان الاجتماعي أنه سيتم صرف المكرمة خلال الأيام الجارية، حيث أنه تم إيداع المبالغ المالية الخاصة بالمكرمة في يوم الثامن من شهر رمضان الجاري حيث بلغ المبلغ قدرة حوالى مليار و٩٠٠ ريال سعودي فقط، وقد تلقت وزارة العمل أوامر الصرف الرواتب للمستحقين، وبالفعل قامت الوزارة بتنفيذ الأوامر التي جاءت إليها من أجل الصرف.