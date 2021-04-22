أخبار اليمن : سلاح الجو اليمني يستهدف قاعدة سعودية بخميس مشيط

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سلاح الجو اليمني يستهدف قاعدة سعودية بخميس مشيط

نفذ سلاح الجو المسير اليوم عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. سلاح الجو اليمني يستهدف قاعدة سعودية بخميس مشيطنفذ سلاح الجو المسير اليوم عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن سلاح الجو المسير استهدف بطائرة مسيرة نوع قاصف k2 ، موقعاً عسكرياً مهماً في قاعدة الملك خالد الجوية. وأكد أن الإصابة كانت دقيقة .. مشيراً إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار الشامل على الشعب اليمني.

(سبأ)



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