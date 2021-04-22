أخبار اليمن : بسعر 4560 ريالاً.. استئناف توزيع الغاز عبر عقال الحارات

بسعر 4560 ريالاً.. استئناف توزيع الغاز عبر عقال الحارات
اعلنت الشركة اليمنية للغاز، استئناف توزيع مادة الغاز المنزلي للمواطنين عبر عقال الحارات بسعر ٤٥٦٠ ريال للأسطوانة.
وأوضح مصدر مسؤول في الشركة أن استئناف التوزيع عبر العقال يأتي بعد دخول مقطورات الغاز إلى أمانة العاصمة والمحافظات التي توقفت لمدة ١٠ أيام بسبب القطاع الذي حدث في منطقة العرقين خط صافر - مأرب.
وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد طمأن المصدر المواطنين بأن الوضع التمويني لمادة الغاز سيكون مستقر خلال الفترة القادمة .. مؤكدا أن الشركة تبذل قصارى جهودها لضمان استقرار الوضع التمويني من هذه المادة في أمانة العاصمة والمحافظات
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