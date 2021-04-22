كورونا فى بريطانيا .. 2.396 إصابة جديدة و22 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أفادت بيانات وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة الإصابات بـ"كوفيد 19" إلى 4 ملايين و395 ألفًا و703 حالات، فيما بلغ إجمالى الوفيات 127 ألفًا و327 حالة.

وأظهرت المعطيات الحكومية بأن عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، بلغ 33.14 مليون شخص، بينهم أكثر من 10.78 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتأتى بريطانيا فى المركز السادس على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بـ فيروس كورونا، والخامسة من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.