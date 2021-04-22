نظام نور للنتائج ١٤٤٢ noor for results الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية

نظام نور للنتائج ١٤٤٢ يوفر رابط نتائج الطلاب برقم الهوية فقط لاستعلام نتائج الابتدائي 1442 الفصل الثاني، وكذلك سيوفر الدرجات للمرحلتين المتوسطة والثانوية خلال المرحلة المقبلة، وقد أكدت وزارة التعليم السعودية، أنه بنهاية فترة الاختبارات وقبل بداية الإجازة لنهاية العام، لن يحصل الإداريين علي إجازتهم قبل توفير شهادات الطلاب برقم الهوية عبر نظام نور ولي الأمر لتسهيل الحصول علي إشعار الدرجات.

رابط نظام نور نتائج الطلاب بالهوية

يتيح رابط موقع نظام نور برقم الهويه فقط استعلام النتائج بدون رقم سري، وذلك منذ بداية تدشينه علي مر الأعوام الماضية، ويمكنكم الآن بكل سهولة الحصول علي نتيجة الاختبارات للفصل الدراسي الثاني وفق ما أعلنت وزارة التعليم، حيث أكدت علي موعد إعلان النتائج برقم الهوية لكافة المراحل سيكون مع انتصاف الشهر المبارك، وسيتم ظهور درجات المرحلة الابتدائية أولاً.

أضاف مسؤولي التعليم بالمملكة العربية السعودية، أن نتائج الابتدائي نظام نور للنتائج يوفرها للفصل الثاني، وسيوفر بقية الدرجات للمراحل الثانوية والمتوسطة خلال نهاية الأسبوع المقبل، وسيكون من السهل استخراج درجات كل طالب بسهولة ويسر، بعد أن أتموا اختبارات نهاية العام عبر منصة مدرستي الإلكترونية.

كيفية استخدام نظام نور للنتائج ١٤٤٢

أوضحت كثيراً من المصادر طريقة استخراج شهادات الطلاب بعد إعلان النتائج برقم الهوية من وزارة التعليم، ويمكن بكل سهولة لكافة المراحل تطبيق الخطوات التالية للحصول علي الدرجات.

تعرفنا في عجالة سريعة علي كيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب نظام نور برقم الهويه فقط، وكل ما عليكم هو الدخول للرابط المرفق أدناه والتطبيق.

رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق

يستطيع الطالب استخدام الموقع الإلكتروني، وذلك بالبيانات المتوفرة، أو بدون كلمة سر، عن طريق الدخول إلي رابط موقع نور التعليمي، تحديد طريقة الاستعلام إذا كانت عن طريق حساب ولي الأمر، أو باستخدام الرابط من وزارة التعليم للهوية الوطنية، وبعدها يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والتي يطلبها نظام نور للنتائج ١٤٤٢ بالسجل المدني.