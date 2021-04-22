التسجيل في منصة احسان لتسديد الديون عبر ehsan.sa وطريقة التبرع

التسجيل في منصة احسان لتسديد الديون اهتم به الكثيرون من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية منذ بداية شهر رمضان 1442 وبدأت أعمال الخير والتبرعات والذكاة يقدم عليها العديد، باحثين عن وسائل شريعة لضمان وصولها للمستحقيين، لذا يبحثون عن منصة احسان الوطنية للعمل الخيري باعتبارها من أبرز المنصات الخيرية الرسمية في المملكة، ويكمن التسجيل في منصة احسان لتسديد الديون عبر ehsan.sa واختيار برنامج المناسب وبرنامج الذكاة الذي يرغبه المتبرع كما تقدم منصة احسان لتسديد الديون إمكانية مطالعة برامج التبرع السابقة والخدمات الآخري التى تميزها، ومنها خدمة فُرجت لسداد الديون على الأسر المتعسرة.

التسجيل في منصة احسان لتسديد الديون

وجاءت طريقة التسجيل في منصة احسان لتسديد الديون في المملكة العربية السعودية من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على منصة إحسان الرسمية

كتابة الاسم.

إدخال البريد الإلكتروني.

إضافة رقم الجوال.

وضع رمز التحقق.

النقر إنشاء حساب جديد.

مطالعة البرامج المعروضة.

التبرع على منصة إحسان

طريقة التبرع على منصة إحسان أونلاين

أطلقت منصة إحسان الوطنية حملات التبرع والعمل الخيري خلال الساعات الماضية، وشملت طريقة التبرع على منصة إحسان أونلاين الآتي:

أدخل على منصة احسان الخيرية. أَضف رقم الجوال أضف كلمة المرور الخاصة بك. كتابة رمز التحقق. النقر على تسجيل الدخول. قراءة المشروعات المتاحة للتبرع في المنصة. الضغط على زر التبرع الآن. تعبئة بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني وهي: الاسم المسجل على البطاقة. رقم البطاقة. تاريخ الانتهاء. رمز الأمان – CVV. الضغط على إتمام عملية التبرع. ويمكن إهداء التبرع لأحد المقربين للنقر عن أريد جعل هذه المساهمة هدية وإضافة “اسم المرسل، اسم المهدي إليه، رقم الجوال”.

وجدير بالذكر أن شارك في التبرعات على منصة احسان الوطنية للعمل الخيري بحوالى أكثر من 250 مليون ريال سعودي حتى الآن منذ إطلاق حملاتها في رمضان 1442 خلال الساعات الماضية، وحاليًا يتوافد المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية للتبرع من خلال منصة إحسان الوطنية أو على خدمة فُرجت الإلكترونية.